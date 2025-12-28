KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini ist wieder als Model aktiv

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Enea Bastianini hatte eine durchwachsene MotoGP-Saison 2025. In seinem ersten Jahr mit KTM dauerte es zunächst seine Zeit, bis er mit der RC16 zurechtkam. In der zweiten Saisonhälfte wurde es besser – auf dem Red Bull Ring erzielte er sein erstes Top-5-Resultat in einem Grand Prix, zuvor war er im Sprintrennen in Brünn auf den dritten Platz gerauscht. In Barcelona holte Bastianini dann sein erstes GP-Podest mit KTM. In der Endabrechnung landete er mit 112 Punkten auf Rang 14.
Derzeit bereitet sich Bastianini auf die MotoGP-Saison 2026 vor. Daneben steht der Italiener im Winter wieder vermehrt vor der Kamera. Seit einigen Jahren tritt er für eine italienische Bekleidungsmarke als Model in Erscheinung. In letzter Zeit postete «La Bestia» einige Bilder von sich im kuschligen Winter-Outfit. Auch mit seinem Hund Hagrid lässt er sich regelmäßig ablichten. Anfang Februar wird sich Enea Bastianini beim MotoGP-Test auf dem Sepang International Circuit wieder auf seine RC16 schwingen. Es wird sich zeigen, ob er 2026 mit dem Bike aus Mattighofen an alte Erfolge aus Ducati-Zeiten anschließen kann. Dass er immer noch den Speed für Top-Platzierungen hat, ließ er in der vergangenen Saison immer wieder einmal durchblitzen.
