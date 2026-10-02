KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini überraschte: «Endlich wieder im Q2!»

Enea Bastianini sorgte am Freitag in Motegi in der Garage von Red Bull KTM Tech3 für große Erleichterung. Hintergrund: Der 28-jährige Italiener schaffte auf der von den Franzosen betreuten RC16 mit Platz 5 souverän den direkten Sprung in das zweite Qualifying am Samstag. Davor gab es eine Durststrecke von mehreren Monaten – zuletzt stand Enea Bastianini in Assen Ende Juni direkt im Q2.

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«La Bestia» war wenige Momente vor Ende der Session auf Position 8 und somit noch in akuter Gefahr, aus den Top-10 zu rutschen. Dann legte er aber nochmals nach, kam bei seinem letzten Versuch bis auf 0,349 Sekunden an Bestzeithalter Alex Marquez (Gresini-Ducati) heran. Auf Teamkollege Pedro Acosta waren es entsprechend nicht einmal zwei Zehntel. «Es war ein wirklich guter Tag. Speziell der Nachmittag ist diesmal gut gelaufen», resümierte der Italiener. «Ich war auch überrascht, wie lange der Reifen hier hält.»

Bastianini erläuterte: «Wir haben sonst am Freitag meist Probleme, müssen sonst immer wieder wechseln und erleben dann recht unterschiedliche Performances der Reifen. Ich konnte diesmal noch in der letzten Runde eine bessere Zeit fahren, das sieht so gesehen also gut aus.»

Der Mann von der Adria schilderte: «Der neue Belag hat dazu sicher beigetragen. Der Grip ist jetzt nichts Spezielles gewesen aus meiner Sicht. Aber der Belag ist für die Haltbarkeit der Reifen sehr gut. In der Moto3 und der Moto2 haben wir viele Stürze gesehen. Normal hat so ein Belag guten Grip – ist aber nichts Spezielles. Für unsere Arbeit in der MotoGP war es nicht schlecht.»

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Während sich Bastianini stark verkaufte, haderte Teamkollege Maverick Vinales. Wenig überraschend konnte der Spanier nach monatelanger Abwesenheit noch nicht mithalten. Mit zwei Sekunden Rückstand blieb «Top Gun» nur Platz 22.