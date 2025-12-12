KTM-Weihnachtsfeier mit Vinales, Lorenzo und Pedrosa

Die Rennsportabteilung aus dem Hause KTM lud am Mittwochabend im Gewerbegebiet in Munderfing in Oberösterreich zur jährlichen Weihnachtsfeier. Das Fest von Red Bull KTM Factory Racing stand diesmal nach den überstandenen wirtschaftlichen Turbulenzen und der mehrheitlichen Übernahme durch Bajaj unter einem ganz besonderen Licht. Die Erleichterung war im Zuge des weihnachtlichen Anlasses bei allen Beteiligten besonders zu spüren, mit 28 WM-Titeln war 2025 zudem sportlich ein sehr erfolgreiches Jahr.

Auch die Gästeliste bei der «Orange Night» konnte sich sehen lassen. Die Bosse um KTM-CEO Gottfried Neumeister, Rennsport-Chef Pit Beirer und Vize Jens Hainbach durften sich über einige weit gereiste MotoGP-Legenden freuen. Mit dabei war unter anderen Maverick Vinales, dessen Team Red Bull KTM Tech3 mit der Investorengruppe um Günther Steiner im Herbst neue Eigentümer bekommen hat.

Auch der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo kam zusammen mit Vinales zur Party nach Oberösterreich. Der Mallorquiner betreut Vinales seit einigen Wochen als «Performance Coach». Die beiden trainierten in letzter Zeit sehr viel, «Top Gun» ist nach seiner Verletzungsmisere top-motiviert. Lorenzo erhielt bei seinem Premierenbesuch in Oberösterreich auch eine Führung von Beirer durch die heiligen Hallen der Orangen.

Lorenzo war vom Standort und der Mentalität vor Ort sehr angetan. «Ich habe ein sehr organisiertes und eingeschworenes Team mit absoluter Sieger-Mentalität vorgefunden. Jetzt gilt es, dieses Potenzial in Zukunft auch zu zeigen – mit Podestplätzen und Siegen.»

Entschuldigen ließen sich diesmal Pedro Acosta und Brad Binder. Der Südafrikaner weilt derzeit mit seiner jungen Familie im Urlaub in der Südsee. Acosta, der WM-Vierte der abgelaufenen Saison, ist ebenfalls in den vorweihnachtlichen Urlaub abgedüst. Dafür beehrte Edel-Tester und MotoGP-Ikone Dani Pedrosa die Rennsport-Belegschaft am Heimatstandort.