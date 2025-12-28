KTM: Weihnachtsgeschenk mit 130 PS für Maverick Vinales

KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales bereitet sich derzeit mit seinem neuen «Performance Coach» Jorge Lorenzo intensiv auf die nächste Saison vor. Die beiden Spanier teilen derzeit auf Instagram regelmäßig Fotos und Videos von gemeinsamen Trainingseinheiten. «Top Gun» feilt auf dem Supersport-Motorrad, dem Flat-Track-Bike oder auf einer Supermoto an seiner Fahrtechnik.

Zu Weihnachten hat Vinales ein ganz besonderes Geschenk von seinem Arbeitgeber erhalten. In seiner Garage steht nun eine brandneue KTM 990 RC R. Der 130 PS starke Supersportler aus Mattighofen ist in schwarz gehalten, auf der Front ist groß die Startnummer 12 des MotoGP-Piloten angebracht.

Vinales postete ein Video von seinem Weihnachtsgeschenk auf seinem Instagram-Account. Das neue Supersport-Motorrad von KTM ist seit Oktober 2025 erhältlich – durch das langwierige Sanierungsverfahren verzögerte sich die Produktion. Anfang Februar 2026 feiert eine noch sportlichere Variante, die KTM 990 RC R TRACK, ihr Debüt – ein reines, ausschließlich für die Rennstrecke konzipiertes Bike.

Man darf gespannt sein, wann Maverick Vinales sein neues Motorrad in sein Training integriert. Bevor der 30-Jährige Anfang Februar wieder auf seine RC16 steigt, steht für ihn am 27. Januar die offizielle Teampräsentation für die MotoGP-Saison 2026 an.

