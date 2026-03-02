Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

KTM: Wieso Vinales (16.) beim MotoGP-Auftakt von Acosta vorgeführt wurde

Null Punkte in Thailand: Während KTM-Markenkollege Pedro Acosta die WM anführt, sucht Maverick Vinales nach Erklärungen für sein schwieriges Wochenende und klagt über massives Untersteuern.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Saisonauftakt der MotoGP in Thailand verlief für Maverick Vinales ernüchternd. Kein einziger WM-Punkt, Rang 16 im Grand Prix, über 36 Sekunden Rückstand – während KTM-Markenkollege Pedro Acosta mit Sieg im Sprint und Platz 2 im Hauptrennen als WM-Führender abreiste. Aus eigener Kraft ließ Vinales nur die beiden Pramac-Yamahas und Gresini-Ersatzpilot Michele Pirro hinter sich.

Werbung

Werbung

Von Startplatz 17 aus fiel der Spanier in der Anfangsphase bis auf Position 21 zurück und verharrte dort über viele Runden. Erst gegen Rennende überholte er noch die beiden Pramac-Yamahas von Jack Miller und Toprak Razgatlioglu, zudem profitierte er von Ausfällen. Mehr als Rang 16 war jedoch nicht drin.

Vinales kann die KTM-Schwächen nicht kompensieren

Hauptproblem war für Vinales der fehlende Vorderreifen-Grip in Schräglage. «Mir fehlte sehr viel Grip am Vorderrad. Ich konnte das Motorrad nicht durch die Kurven steuern. Das Motorrad untersteuerte und ich war in den Kurven sehr langsam», erklärte er nach dem Rennen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auffällig: Während Vinales mit massiver Frontschwäche kämpfte, schien Acosta genau dort seine Stärke zu haben. «Er erzeugt viel mehr Grip an der Front. Ich weiß nicht, ob es an seiner Sitzposition auf dem Motorrad liegt. Jedenfalls gelang es ihm, mehr Grip am Vorderrad zu erzeugen. Das ist seine Stärke im Moment.»

Werbung

Werbung

Ob es am Fahrstil oder an der Ergonomie liege, könne er derzeit nicht beurteilen: «Es kann auf seinen Fahrstil zurückzuführen sein, aber auch auf seine Sitzhaltung. Wir wissen es nicht und müssen es herausfinden», so Vinales.

Besonders rätselhaft war für Vinales das Bremsverhalten. «Ich verpasste mehrfach den Bremspunkt, obwohl ich an der gleichen Stelle bremste. Für mich ist das sehr seltsam und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Innerhalb von zwei Runden bremste ich exakt gleich und ein Mal landete ich fast im Kies, während ich das andere Mal perfekt verzögert.»

Probleme verstärkten sich im Laufe des Wochenendes

Das Rennwochenende war für Vinales eine herbe Enttäuschung, denn im Testwinter hinterließ er nach einer intensiven Vorbereitung mit Coach Jorge Lorenzo einen gereiften Eindruck. «Beim Test fühlte ich mich ein bisschen besser als am Rennwochenende. Mit jedem Tag wurde es am Rennwochenende schlimmer.»

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen in Buriram
Willkommen zum Rennen in Buriram
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Razgatlioglu und Miller
Razgatlioglu und Miller
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Morbidelli und Bagnaia
Morbidelli und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Acosta und Martin
Acosta und Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Martin und Acosta
Martin und Acosta
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Buriram
© Gold & Goose

Die Erklärung dafür sieht er im sich verändernden Streckenzustand: «Der Kurs bekam immer mehr Grip und deshalb schob das Heck die Front immer stärker. Es fühlte sich mit jedem Tag schlimmer an. Das Rennen war einfach nur schwierig.»

Auch die Frage, ob Coach Jorge Lorenzo helfen könne, beantwortete Vinales zurückhaltend: «Es ist schwierig, irgendetwas zu sagen, wenn man sich auf diesem Niveau befindet. Ich konnte keine guten Linien fahren, weil das Motorrad untersteuerte», deutete Vinales eine gewisse Ratlosigkeit an. «Wir müssen dieses Wochenende abhaken und uns auf das nächste konzentrieren», bemerkte der MotoGP-Routinier nach dem schwachen Saisonauftakt in Buriram.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Startaufstellung

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Marc Márquez

Marc Márquez

93

26

39:37,244

1:30,637

37

02

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

Alex Márquez

Alex Márquez

73

26

+1,732

1:30,848

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

63

26

+2,398

1:30,868

23

04

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

21

26

+5,176

1:30,878

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

TrackHouse Racing

Ai Ogura

Ai Ogura

79

26

+7,450

1:30,942

17

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

26

+14,967

1:31,300

10

07

Johann Zarco

Johann Zarco

Team LCR

Johann Zarco

Johann Zarco

5

26

+15,225

1:31,282

9

08

Brad Binder

Brad Binder

KTM

Brad Binder

Brad Binder

33

26

+19,929

1:31,442

10

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Enea Bastianini

Enea Bastianini

23

26

+20,053

1:31,459

7

10

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

49

26

+21,546

1:31,433

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien