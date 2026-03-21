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Lachen bei Ducati: Bagnaia (9.) endlich wieder ohne Umleitung ins Q2!

Francesco Bagnaia schaffte am Freitag beim MotoGP-Wochenende in Brasilien den direkten Einzug ins Q2. Der Ducati-Star lobt das bessere Gefühl für die Ducati GP26 – und das Autodromo Ayrton Senna.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Noch mit Regenreifen, dann auf Slicks direkt ins Q2: Pecco Bagnaia
Noch mit Regenreifen, dann auf Slicks direkt ins Q2: Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Noch mit Regenreifen, dann auf Slicks direkt ins Q2: Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

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Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia zeigte sich nach dem schwierigen Auftakt in Goiania sichtlich erleichtert. Der Italiener kam mit der neuen Strecke trotz heikler Mischbedingungen gut zurecht und lobte vor allem das Layout. «Ich habe den Tag wirklich genossen», offenbarte sich Bagnaia als Freund der Strecke. Diese «macht viel Spaß, man kann das Fahren genießen, da sie technisch und schnell ist. Der Grip war angesichts der Bedingungen gut, deshalb hat es mir wirklich gefallen.»

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Ducati GP26 – Bagnaia bestätigt Fortschritte des neuen Modells

Ein Punkt, der sich bei «Pecco» im Vergleich zu 2025 gebessert hat, sei das Gefühl für das Motorrad. «Das Bike hat mir ein gutes Gefühl dafür gegeben, was passiert. Genau das brauche ich, wenn ich pushen will. Letztes Jahr hatte ich unter solchen Bedingungen große Schwierigkeiten, aber heute haben wir es geschafft, direkt ins Q2 zu kommen.» Mit einer Zeit von 1:21,967 min fuhr er die neuntbeste Zeit des Tages. Zuletzt gelang es ihm beim GP von Portimao vergangenen November, nicht die Umleitung durch die erste Qualifikation fahren zu müssen.

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Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
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Ganz fehlerfrei verlief seine schnellste Runde auf der 3835 Meter langen Strecke nahe der Großstadt Goiania nicht. «In den langsamen Kurven 9 und 10 habe ich einen Fehler gemacht und viel Zeit verloren. Abgesehen davon bin ich ziemlich zufrieden.»

Mit dem Vorjahresmodell wäre Bagnaia am Freitag gestürzt

Im Vorjahr klagte Bagnaia vor allem über fehlendes Vertrauen zum Vorderrad der Ducati GP25. Das diesjährige Modell gibt ihm mehr Feedback. «Letztes Jahr konnte ich oft nicht verstehen, was das Bike von mir verlangt – heute schon. Ich wäre im ersten Training in der Outlap fast gestürzt, aber ich konnte es vorher erkennen und den Sturz verhindern.»

Die Bedingungen am Freitagnachmittag machten den Zeitangriff zur Zitterpartie. «Im Zeittraining setzte dann auch wieder Regen, deshalb war nur eine schnelle Runde entscheidend. Es hat gereicht, um direkt in Q2 zu kommen.» Nach der Ankunft in der Box sah man lächelnde Gesichter bei Ducati. Auch weil Weltmeister Marc Marquez ebenfalls souverän durchmarschiert war. Der Grund ist einfach: «Letztes Jahr war es unter solchen Bedingungen fast unmöglich, direkt ins Q2 zu kommen. Deshalb haben wir gelacht, wir sind glücklich.»

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