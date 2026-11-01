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Langsamer Di Giannantonio (8.): Frust und Warten auf die letzte Rennrunde

VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio fand auch in Malaysia nicht an die Spitze der MotoGP zurück. Der Italiener wurde emotional und drückte der zweiten Saisonhälfte einen negativen Stempel auf.

MotoGP

VR46-Athlet Fabio Di Giannantonio (8.)
VR46-Athlet Fabio Di Giannantonio (8.)
Foto: Gold and Goose
VR46-Athlet Fabio Di Giannantonio (8.)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der Römer Fabio Di Giannantonio erlebte einen enttäuschenden Abschluss des Malaysia-GP. Nach Platz 5 im Zeittraining holte Di Giannantonio einen aussichtsreichen sechsten Startplatz, setzte diesen im Sprint mit P5 auch gut um – um dann im GP auf verlorenen Post um Platz 8 zu kämpfen. Die Ziellinie erreichte die Nummer 49 nach 20 Runden knapp 18 Sekunden hinter Marc Marquez, der formell die gleiche Technik einsetzt. Teamkollege Franco Morbidelli kam auf der Vorjahres-Ducati zwei Plätze weiter hinten an.

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Fabio Di Giannantonio erklärte, warum die wichtigste Session des Wochenendes die sportlich schlechteste Einheit wurde: «Ich bin heute Motorrad gefahren, aber kein Rennen. Von Runde 1 an war kein richtiger Grip am Vorderreifen vorhanden. Es war nicht so schlimmer wie in Indonesion als der Reifen Blasen warf, aber Haftung hatte ich auch nicht mehr. Ich bin einfach nur mitgefahren, hatte aber nie ein gutes Gefühl, um richtig schnell zu fahren. Auch wegen kräftiger Vibration. Es war sehr schade, so die ganze Arbeit des Wochenendes wieder zu verlieren.»

«Diggia» weiter: «Ich habe während des ganzen Rennens nur auf die letzte Runde gewartet, so das verheerende Urteil des VR46-Racers, der dann auch gleich noch mit dem großen Ganzen abrechnete.

Im Artikel erwähnt

«Die zweite Hälfte der Saison läuft wirklich nicht gut. Von GP zu GP – immer ist etwas, das es verhindert, unser eigentliches Potenzial zu nutzen.« Damit erinnerte Di Giannantonio an frühe Rennen des Jahres, als «Diggia» etwa in Brasilien Marc Marquez niederkämpfte und im ersten Drittel der Kampagne erste Kraft im Ducati-Lager war.

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Willkommen zum Rennen in Sepang
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Quartararo
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Fabio Di'Giannantonio
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Alex Márquez
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Marco Bezzecchi
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Fabio Quartararo
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Ai Ogura und Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Von einer klaren Verbesserung der Saison 2025 ist der zukünftige KTM-Werksfahrer weit entfernt. Di Giannantonio rangiert wieder auf Platz 6 und kann sich nur mit Konstanz gegen eine weitere Rückwärtsbewegung wehren.

Ein besonderes Thema in Malaysia war das Thema «Topspeed». Im Schnitt verlor die GP26 unter Di Giannantonio verlässlich zwischen 7 und 10 km/h in der Spitze. Eine Erklärung für das Defizit wurde nicht präsentiert, hinterließ jedoch ein eigenartiges Gefühl in der offiziellen Junior-Struktur von Ducati-Corse.

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01

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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20

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1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

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Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

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49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

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Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

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Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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