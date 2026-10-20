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LCR Honda: David Alonso wurde als Teamkollege von Johann Zarco bestätigt

Nachdem das Honda-Werksteam die Verpflichtung von Diogo Moreira als Teamkollege von Fabio Quartararo ab der MotoGP-Saison 2027 bekannt gegeben hatte, wurde David Alonso beim LCR-Team bestätigt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

David Alonso fährt 2027 für LCR Honda
David Alonso fährt 2027 für LCR Honda
Foto: LCR Honda
David Alonso fährt 2027 für LCR Honda
© LCR Honda

Im Artikel erwähnt

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Am 21. Juli verkündete Honda die Verpflichtung von Moto2-Pilot David Alonso für die MotoGP-Saison 2027. In welchem Team der Kolumbianer nächstes Jahr fährt, wurde damals nicht bekanntgegeben. Es zeichnete sich jedoch ab, dass Diogo Moreira von LCR ins Werksteam befördert wird und Alonso 2027 dessen Platz in der Truppe von Lucio Cecchinello einnehmen wird.

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Am 20. Oktober ging es dann Schlag auf Schlag: Zuerst verabschiedete sich LCR Honda von Moreira, wenige Minuten danach wurde der Brasilianer beim Honda-Werksteam offiziell bestätigt – und David Alonso wiederum bei LCR.

«Ich bin unglaublich aufgeregt und kann es kaum erwarten, mit einem Team wie LCR Honda den Sprung in die MotoGP zu schaffen», freute sich David Alonsio. «Es ist ein hochprofessionelles Team mit einem reichen Erfahrungsschatz, und ich glaube, dass es der perfekte Ort ist, um meinen Anpassungs- und Lernprozess in der MotoGP zu beginnen. Es ist ein wichtiger Schritt, und ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer zu beginnen. Ein Traum wird wahr, und das ist erst der Anfang.»

Im Artikel erwähnt

Als eines der vielversprechendsten Talente im Motorradrennsport hat Alonso in den letzten vier Saisons 32 Podestplätze erzielt, darunter 20 Siege. 2024 holte er sich den Moto3-Weltmeistertitel. 2026, in seiner zweiten Moto2-Saison, liegt er vor den letzten fünf Saisonrennen mit 166 Punkten auf Gesamtrang 5. 2027 wird er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und in die Königsklasse aufsteigen. Mit dem Franzosen Johann Zarco wird Alonso einen sehr erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite haben.

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«Wir sind sehr stolz darauf, David für die Saison 2027 bei Pro Honda LCR willkommen zu heißen», betonte Teamchef Lucio Cecchinello. «Er hat bereits enormes Talent, Schnelligkeit und Entschlossenheit bewiesen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten und dafür zu kämpfen. Da in der MotoGP eine neue Ära beginnt, ist es eine aufregende Zeit, diese Reise zu starten, und wir sind entschlossen, gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen.»

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