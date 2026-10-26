Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

LCRs verpasster Auftritt: Johann Zarcos Sonderdesign bleibt ohne Rennstart

LCR-Honda hatte für den letzten MotoGP-Lauf auf Phillip Island ein bp-Ultimate-Sonderdesign vorbereitet. Johann Zarco wäre damit aus Reihe 1 gestartet. Nach der Absage blieb nur die Paraderunde.

MotoGP

LCR hatte die Honda RC213V in besondere Farben gehüllt
LCR hatte die Honda RC213V in besondere Farben gehüllt
Foto: LCR
LCR hatte die Honda RC213V in besondere Farben gehüllt
© LCR

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das MotoGP-Rennen auf Phillip Island sollte für Johann Zarco auch optisch ein besonderer Auftritt werden. LCR-Honda hatte seine RC213V mit einer Speziallackierung für die Kraftstoffmarke bp Ultimate versehen. Eine passende Lederkombi komplettierte das Erscheinungsbild des Franzosen. Doch statt im Grand Prix kam das Sonderdesign lediglich bei der Abschiedsrunde hinter dem Safety-Car zum Einsatz.

Werbung

Werbung

Wegen der eingeschränkten Sicht, die den Einsatz des Rettungshubschraubers beeinträchtigte, wurde das Rennen am Sonntag abgesagt. Damit verlor LCR nicht nur die Gelegenheit, die besondere Gestaltung unter Rennbedingungen zu präsentieren. Zarco hätte seine Honda auch aus der ersten Startreihe ins Rennen gebracht – eine Ausgangslage, die er sich nach einem zunächst unauffälligen Freitag erarbeitet hatte.

Zarco brillierte am Samstag auf nasser Strecke

Im FP1 belegte der Franzose Platz 12. Im anschließenden Zeittraining steigerte er sich auf Position 11, verpasste den direkten Q2-Einzug aber um lediglich 0,026 Sekunden. Damit musste Zarco am Samstag zunächst den Umweg über Q1 nehmen.

Im Artikel erwähnt

Auf nasser Strecke gelang ihm der Sprung nach vorne. Im ersten Qualifying-Abschnitt wurde er Zweiter, nur eine Tausendstelsekunde hinter Lokalmatador Jack Miller (Pramac-Yamaha). Im Q2 bestätigte Zarco seine Stärke unter den veränderten Bedingungen und sicherte sich Startplatz 3.

Werbung

Werbung

Johann Zarco im bp-Spezialdesign
Johann Zarco im bp-Spezialdesign
Foto: LCR
Johann Zarco im bp-Spezialdesign
© LCR

TV-Programm

Auf Pole-Setter Marc Marquez fehlten zwar 1,503 Sekunden, vom zweitplatzierten Alex Marquez trennten ihn jedoch nur 0,009 Sekunden. Zarco stand damit neben den beiden Ducati-Piloten in der ersten Reihe und verschaffte sich eine vielversprechende Ausgangsposition für beide Rennen.

Kein Glück im Sprint

Der Sprint brachte allerdings bereits die erste Enttäuschung. Nach dem Start behauptete sich Zarco zunächst auf Position 3, ehe ein technischer Defekt seine Fahrt vorzeitig beendete. Statt Punkten blieb die Hoffnung, am Sonntag eine weitere Chance zu erhalten.

Dazu kam es nicht mehr. Auf jener Strecke, auf der Zarco 2023 seinen ersten MotoGP-Sieg gefeiert hatte, endete das Wochenende ohne Grand Prix. Das eigens vorbereitete Motorrad und die Spezialkombi bekamen die Zuschauer nur noch bei der gemeinsamen Runde der Fahrer zu sehen.

Werbung

Werbung

Willkommen auf Phillip Island
Willkommen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Aprilia
Aprilia
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Sprint-Rennen
Sprint-Rennen
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

02

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

03

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

04

43

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

06

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

07

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

08

11

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

09

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

10

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM