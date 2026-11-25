Letzte Chance: Diese MotoGP-Piloten können in Valencia die WM aufmischen
Nach seinem ersten Doppelsieg überhaupt kann sich Marco Bezzecchi in Valencia noch zum Vize-Titel der MotoGP fahren. Auch andere Fahrer sehen vor dem Finale noch ihre große Chance auf Schlagzeilen.
Zwar ist die wichtigste MotoGP-Entscheidung der Kampagne gefallen – Marc Marquez konnte seinen Titel verteidigen und in Portimao den ultimativen Karriereerfolg feiern – doch dahinter wird auch in Valencia noch einmal um viel mehr als nur Trostpreise gehen. Ganz vorne stehen gleich zwei Entscheidungen mit Aprilia-Beteiligung.
Mit der
Aber: Nur zwei Punkte trennen die Aprilia-Werksfahrer. Da Martin auch in Valencia noch nicht bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit über eine volle GP-Distanz sein wird, hat Marco Bezzecchi die Favoritenrolle. Trotz des großen Teamgeists bei Aprilia, dank der gemeinsamen Erfolge, auf der Piste will keiner dem anderen die Vorfahrt gewähren. Aufgrund des geringen Punkteabstands ist Taktieren nicht angesagt – das Duell Martin gegen Bezzecchi wird zum Ende der Zusammenarbeit seinen Höhepunkt erreichen.
Gleich hinter den schwarzen Reitern gibt es einen weiteren Kampf mit drei Piloten dreier Werke um die nächstbeste WM-Position 4. Die hält vor seinem letzten Auftritt in Orange Pedro Acosta. Doch die Nullnummer beim Portugal-GP brachte den Youngster in Schwierigkeiten. Denn die Verfolger Ai Ogura und Fabio Di Giannantonio punkteten an der Algarve mit den Rängen 5 und 4 so gut, dass beide in Valencia noch am KTM-Frontmann vorbeiziehen können.
Dem Japaner der Trackhouse-Mannschaft fehlen lediglich sechs Zähler auf Acosta, elf Punkte dahinter Fabio Di Giannantonio, der zwei Tage später den Job des Spaniers bei Red Bull KTM Factory Racing übernehmen wird.
Hinter dem zu erwartenden Dreikampf sind die Positionen bezogen. Raul Fernandez (7.) und Alex Marquez (8.) haben keine Chance mehr, Positionen gutzumachen. Werksfahrer Pecco Bagnaia wird seine letzte Ducati-Saison als Neunter abschließen – es sei denn, Tech3-Pilot Enea Bastianini setzt alles auf eine Karte und holt 21 Punkte auf.
Noch weiter hinten in der Tabelle steht dagegen noch ein interessantes Match. Honda-LCR-Pilot
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