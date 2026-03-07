Liberty-Zukunft: Francesco Bagnaia warnt vor Verlust der MotoGP-DNA

Seit dem Sommer 2025 ist klar: Der US-Medienkonzern Liberty Media übernimmt die Mehrheit an der Dorna Sports ( mittlerweile in MotoGP Sports Sports Entertainment Group umbenannt ) und damit die kommerzielle Kontrolle über die MotoGP. Der Schritt erinnert stark an den Einstieg des Unternehmens in die Formel 1 im Jahr 2017 – eine Ära, die den Grand-Prix-Zirkus wirtschaftlich und medial auf ein neues Level gehoben hat.

Werbung

Werbung

Viele Beobachter erwarten deshalb auch für die MotoGP einen ähnlichen Wachstumsschub. Gleichzeitig nimmt unter Traditionalisten die Sorge zu, dass sich die Königsklasse des Motorradrennsports zu stark verändern könnte.

Bagnaia mahnt: MotoGP ist nicht Formel 1

Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Im Podcast von Gianluca Gazzoli erklärte der Italiener, dass Liberty durchaus das Potenzial habe, die Serie größer zu machen – gleichzeitig dürfe der Kern des Sports nicht verloren gehen.

«Sie haben es geschafft, die Formel 1 zu revolutionieren, und ich hoffe, dass sie auch hier großartige Arbeit leisten werden. Die MotoGP ist authentischer, bewegt sich auf absolutem Spitzenniveau und ist ein adrenalingeladener Sport. Sie ist für alle zugänglich – und genau diese DNA sollte man meiner Meinung nach nicht verändern.»

Werbung

Werbung

Tatsächlich hat Liberty in der Formel 1 gezeigt, wie sich eine Rennserie stärker als Entertainment-Produkt inszenieren lässt. Große Events, Shows rund um das Rennen und ein stärkerer Fokus auf das Erlebnis für Fans haben das Bild vieler Grand-Prix-Wochenenden verändert.

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Bagnaia sieht darin zwar einen Erfolgsfaktor – betont aber auch den Unterschied zwischen beiden Serien. «Ein Formel-1-Wochenende ist ein Festival – das Rennen selbst ist fast nur die Kirsche auf der Torte. Sie haben es geschafft, rund um das Rennen eine große Party zu kreieren. Bei uns hingegen geht es vor allem um die Rennen. Aber die sind besser und spektakulärer.»

Phillip-Island-Aus nur der Anfang?

Wie stark Liberty künftig an der Präsentation der MotoGP schrauben wird, zeigt sich bereits an einzelnen Entscheidungen im Kalender. Für Diskussionen sorgte zuletzt die Ankündigung, den Grand Prix von Australien von der Traditionsstrecke Phillip Island Grand Prix Circuit nach Adelaide zu verlegen.

Im Herbst 2026 gastiert die MotoGP damit vorerst zum letzten Mal auf der malerischen Anlage auf Phillip Island. Die Strecke gilt unter vielen Fahrern als eine der besten im gesamten Kalender – gleichzeitig blieb das Zuschauerinteresse hinter den Erwartungen zurück, der Promoter folgte den Wünschen der Dorna nur sehr träge und riskierte damit das Aus.

Werbung

Werbung

Liberty verspricht sich vom Wechsel in die Millionenstadt Adelaide ein deutlich größeres Event mit mehr Fans, mehr Rahmenprogramm und größerer internationaler Aufmerksamkeit.