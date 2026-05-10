Live-Ticker, Le Mans: Aprilia-Show mit Martin, Bezz & Ogura. Bagnaia Crash
Der Regen-Krimi blieb aus. Es folgte ein perfekter Auftritt der Aprilia-Asse. Jorge Martin gewann auch den GP von Frankreich. Während Pecco Bagnaia abflog, verlor Acosta Platz 4 in der letzten Kurve.
Am Tag zurvor hatte Jorge Martin die Konkurrenz aus Reihe 3 in Grund und Boden gefahren,
Für Aprilia war es damit ein historischer Renntag – für das Ducati-Werksteam dagegen ein Event zum Vergessen. Und auch KTM hatte am Ende des GP-Rennens nicht viel zu lachen.
Alles zum «Michelin Grand Prix of France» und wie es den anderen MotoGP-Piloten auf dem Circuit Bugatti erging im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com
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