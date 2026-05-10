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Live-Ticker, Le Mans: Aprilia-Show mit Martin, Bezz & Ogura. Bagnaia Crash

Der Regen-Krimi blieb aus. Es folgte ein perfekter Auftritt der Aprilia-Asse. Jorge Martin gewann auch den GP von Frankreich. Während Pecco Bagnaia abflog, verlor Acosta Platz 4 in der letzten Kurve.

MotoGP

GP-Sieg in Le Mans für Jorge Martin!
GP-Sieg in Le Mans für Jorge Martin!
Foto: Gold and Goose
GP-Sieg in Le Mans für Jorge Martin!
© Gold and Goose

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Am Tag zurvor hatte Jorge Martin die Konkurrenz aus Reihe 3 in Grund und Boden gefahren, Weltmeister Marc Marquez stürzte aus dem Frankreich-GP. Am Sonntag gelang Martin wieder ein sensationelles Rennen. Der «Martinator» arbeitete sich durchs Feld und bis zum Sieg vor Teamkollege Marco Bezzecchi und Ai Ogura.

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Für Aprilia war es damit ein historischer Renntag – für das Ducati-Werksteam dagegen ein Event zum Vergessen. Und auch KTM hatte am Ende des GP-Rennens nicht viel zu lachen.

Alles zum «Michelin Grand Prix of France» und wie es den anderen MotoGP-Piloten auf dem Circuit Bugatti erging im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

+15,016

1:31,651

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