Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Live-Ticker Barcelona: Schlägt KTM-Held Acosta im GP zurück?

Nach dem engsten MotoGP-Sprint aller Zeiten geht es am Sonntag über die volle Distanz und die großen Fragen der Topliga: Gelingt KTM-Ass Pedro endlich der erste Grand-Prix-Sieg – erholt sich Aprilia?

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ein Klassiker im Rennkalender: Die MotoGP ist in Barcelona am Start
Ein Klassiker im Rennkalender: Die MotoGP ist in Barcelona am Start
Foto: Gold and Goose
Ein Klassiker im Rennkalender: Die MotoGP ist in Barcelona am Start
© Gold and Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Circuit de Catalunya war am Sprint-Samstag Schauplatz einer denkwürdigen Wettfahrt. Gresini-Frontmann Alex Marquez schlug Herausforderer Pedro Acosta mit Mini-Vorsprung, während Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio noch bis aufs Podest fuhr. Dazu hatten Raul Fernandez (Aprilia) mit Rang 4 und der kämpferische Honda-Veteran Johann Zarco als Fünfter zwei weitere Hersteller ins Rampenlicht gefahren.

Werbung

Werbung

Schlecht lief es dagegen für die Aprilia-Werksmannschaft, insbesondere Jorge Martin, der vor heimischen Fans bislang viermal mit der RS-GP stürzte. Wer triumphiert beim sechsten Event des Jahres, dem Großen Preis von Katalonien – der Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet live.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

02

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

03

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

04

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

05

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

09

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

10

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien