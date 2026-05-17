MotoGP-Live-Ticker Barcelona: Schlägt KTM-Held Acosta im GP zurück?

Der Circuit de Catalunya war am Sprint-Samstag Schauplatz einer denkwürdigen Wettfahrt. Gresini-Frontmann Alex Marquez schlug Herausforderer Pedro Acosta mit Mini-Vorsprung, während Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio noch bis aufs Podest fuhr. Dazu hatten Raul Fernandez (Aprilia) mit Rang 4 und der kämpferische Honda-Veteran Johann Zarco als Fünfter zwei weitere Hersteller ins Rampenlicht gefahren.

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Schlecht lief es dagegen für die Aprilia-Werksmannschaft, insbesondere Jorge Martin, der vor heimischen Fans bislang viermal mit der RS-GP stürzte. Wer triumphiert beim sechsten Event des Jahres, dem Großen Preis von Katalonien – der Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet live.