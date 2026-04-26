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Live-Ticker, Jerez: Spanien in Himmel & Hölle – Alex siegt, Marc am Boden!

Bereits der Sprint bot viel MotoGP-Show. Das große Drama beim GP lieferte der Sieger vom Samstag. Während Marc Marquez stürzte, fuhr Alex zum Sieg. Bezzeecchi souverän. KTM mit Acosta ohne Chance.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Und wieder Alex Marquez: Der Gresini-Pilot siegte erneut in Jerez!
Und wieder Alex Marquez: Der Gresini-Pilot siegte erneut in Jerez!
Foto: Gold and Goose
Und wieder Alex Marquez: Der Gresini-Pilot siegte erneut in Jerez!
© Gold and Goose

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Chaos pur – so die Überschrift nach dem spektakulären MotoGP-Sprint auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto. Marc Marquez war es gelungen, trotz Crash mit Regenreifen zum Sieg zu fahren. Der Weltmeister feierte vor den verdutzten Ducati-Kollegen Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli.

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Vor dem Großen Preis von Spanien wurden die Karten jedoch neu gemischt. Über der Rennstrecke strahlte die Sonne. Für Marco Bezzecchi (Aprilia) ging es nach dem Sturz im Sprint um Wiedergutmachung und die Verteidigung der WM-Tabelle. Der Italiener ließ Taten folgen.

Spektakulär die Vorstellung der Marquez-Brüder: Aus dem Triumph von Marc wurde nichts – der Weltmeister stürzte. So jubelten die Fans wie schon 2025 wieder mit Alex Marquez.

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Vom Öffnen der Boxengasse bis zur Sektdusche – der Live-Ticker von SPEEDWEEK aus Andalusien:

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01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

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