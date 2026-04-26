Live-Ticker, Jerez: Spanien in Himmel & Hölle – Alex siegt, Marc am Boden!
Bereits der Sprint bot viel MotoGP-Show. Das große Drama beim GP lieferte der Sieger vom Samstag. Während Marc Marquez stürzte, fuhr Alex zum Sieg. Bezzeecchi souverän. KTM mit Acosta ohne Chance.
Chaos pur – so die Überschrift nach dem spektakulären MotoGP-Sprint auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto. Marc Marquez war es gelungen, trotz Crash mit Regenreifen zum Sieg zu fahren. Der Weltmeister feierte vor den verdutzten Ducati-Kollegen Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli.
Vor dem Großen Preis von Spanien wurden die Karten jedoch neu gemischt. Über der Rennstrecke strahlte die Sonne. Für Marco Bezzecchi (Aprilia) ging es nach dem Sturz im Sprint um Wiedergutmachung und die Verteidigung der WM-Tabelle. Der Italiener ließ Taten folgen.
Spektakulär die Vorstellung der Marquez-Brüder: Aus dem Triumph von Marc wurde nichts – der Weltmeister stürzte. So jubelten die Fans wie schon 2025 wieder mit Alex Marquez.
Vom Öffnen der Boxengasse bis zur Sektdusche – der Live-Ticker von SPEEDWEEK aus Andalusien:
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