MotoGP-Auftakt in Thailand: Bezzecchi führte die Gegner vor – Marquez-Drama

Polesetter Marco Bezzecchi, der jedes Training in Thailand als Schnellster beendet hat und als haushoher Favorit ins erste Rennen des Jahres ging, stürzte am Samstag auf dem Buriram Circuit nach dem FP2 sowie Qualifying im Sprint zum dritten Mal. Der Italiener betonte anschließend: Wer permanent am Limit fährt, macht auch Fehler. Im Hauptrennen konnte er seinen überragenden Speed nutzen und die Scharte vom Samstag auswetzen.