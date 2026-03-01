MotoGP-Auftakt in Thailand: Bezzecchi führte die Gegner vor – Marquez-Drama
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi dominierte auf dem Chang International Circuit in Buriram jede MotoGP-Session – bis zum Sprintrennen. Im ersten Grand Prix 2026 gelang dem Italiener die Revanche.
Polesetter Marco Bezzecchi, der jedes Training in Thailand als Schnellster beendet hat und als haushoher Favorit ins erste Rennen des Jahres ging, stürzte am Samstag auf dem Buriram Circuit nach dem FP2 sowie Qualifying im Sprint zum dritten Mal. Der Italiener betonte anschließend: Wer permanent am Limit fährt, macht auch Fehler. Im Hauptrennen konnte er seinen überragenden Speed nutzen und die Scharte vom Samstag auswetzen.
Neben Bezzecchi (Aprilia) starteten Marc Marquez (Ducati) und Raul Fernandez (Aprilia) aus der ersten Reihe, im Sprint Zweiter und Dritter. Startreihe 2 bildeten Fabio Di Giannantonio (Ducati), Jorge Martin (Aprilia) und Sprint-Sieger Pedro Acosta (KTM). Vizeweltmeister Alex Marquez stand als Siebter auf dem Grid, der zweifache Champion Pecco Bagnaia (Ducati) als 13. und Superbike-Gigant Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fast am Ende des 22-Mann-Feldes auf Position 21.
Lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com, wie das erste lange Rennen der Saison im Glutofen Thailand bei 35 Grad Celsius im Schatten lief.
