MotoGP-Auftakt in Thailand: Bezzecchi führte die Gegner vor – Marquez-Drama

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi dominierte auf dem Chang International Circuit in Buriram jede MotoGP-Session – bis zum Sprintrennen. Im ersten Grand Prix 2026 gelang dem Italiener die Revanche.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Dominator Marco Bezzecchi
Dominator Marco Bezzecchi
Foto: gold & goose
Dominator Marco Bezzecchi
© gold & goose

Polesetter Marco Bezzecchi, der jedes Training in Thailand als Schnellster beendet hat und als haushoher Favorit ins erste Rennen des Jahres ging, stürzte am Samstag auf dem Buriram Circuit nach dem FP2 sowie Qualifying im Sprint zum dritten Mal. Der Italiener betonte anschließend: Wer permanent am Limit fährt, macht auch Fehler. Im Hauptrennen konnte er seinen überragenden Speed nutzen und die Scharte vom Samstag auswetzen.

Neben Bezzecchi (Aprilia) starteten Marc Marquez (Ducati) und Raul Fernandez (Aprilia) aus der ersten Reihe, im Sprint Zweiter und Dritter. Startreihe 2 bildeten Fabio Di Giannantonio (Ducati), Jorge Martin (Aprilia) und Sprint-Sieger Pedro Acosta (KTM). Vizeweltmeister Alex Marquez stand als Siebter auf dem Grid, der zweifache Champion Pecco Bagnaia (Ducati) als 13. und Superbike-Gigant Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fast am Ende des 22-Mann-Feldes auf Position 21.

Hinter Marco Bezzecchi kam lange niemand
Lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com, wie das erste lange Rennen der Saison im Glutofen Thailand bei 35 Grad Celsius im Schatten lief.

Newsletter

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

