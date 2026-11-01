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Live-Ticker MotoGP Sepang: Marc Marquez überlegen, Aprilia schwer angezählt

Ohne Jorge Martin verlief schon der Sepang-Sprint nach Maß für Marc Marquez und Ducati. Im Großen Preis kam es noch besser – «MM93» überragte die Konkurrenz. Kein Aprilia-Pilot auf dem MotoGP-Podium.

MotoGP

Marc Marquez übernahm das Kommando in der ersten Kurve
Marc Marquez übernahm das Kommando in der ersten Kurve
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez übernahm das Kommando in der ersten Kurve
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Für die MotoGP-Saison 2026 wurde der Große Preis von Malaysia zum Schlüssel-Event. Trotz kämpferischem Einsatz in den Trainings musste der WM-Zweite Jorge Martin vom Malaysia-GP zurückziehen – zu groß die Schmerzen im rechten Handgelenk, zu gering die Chancen auf ein zählbares Resultat.

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Nach Platz 2 im Sprint legt Weltmeister Marc Marquez nochmal nach und schlug die gesamte Konkurrenz in der Hitze Malaysias. Hinter dem erneut starken Pedro Acosta gelang Alex Marquez die Sprint-Rehabilitation – Platz 3.

Ein schwerer Tag hatte Aprilia. Wieder einmal ging das Projekt aus Noale auf dem Sepang-Circuit leer aus. Alles zum Großen Preis von Malaysia im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

Im Artikel erwähnt

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Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Quartararo
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Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
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Alex Márquez
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Marco Bezzecchi
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Fabio Quartararo
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Brad Binder
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Alex Márquez
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Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
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Sieger Marc Márquez
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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+25,097

2:00,351

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