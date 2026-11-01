Live-Ticker MotoGP Sepang: Marc Marquez überlegen, Aprilia schwer angezählt

Für die MotoGP-Saison 2026 wurde der Große Preis von Malaysia zum Schlüssel-Event. Trotz kämpferischem Einsatz in den Trainings musste der WM-Zweite Jorge Martin vom Malaysia-GP zurückziehen – zu groß die Schmerzen im rechten Handgelenk, zu gering die Chancen auf ein zählbares Resultat.

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Nach Platz 2 im Sprint legt Weltmeister Marc Marquez nochmal nach und schlug die gesamte Konkurrenz in der Hitze Malaysias. Hinter dem erneut starken Pedro Acosta gelang Alex Marquez die Sprint-Rehabilitation – Platz 3.

Ein schwerer Tag hatte Aprilia. Wieder einmal ging das Projekt aus Noale auf dem Sepang-Circuit leer aus. Alles zum Großen Preis von Malaysia im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

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