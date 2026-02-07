Live und gratis auf SPEEDWEEK.com: Launch der MotoGP-Saison in Kuala Lumpur

Vom 3. bis 5. Februar fand auf dem Sepang International Circuit in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Direkt im Anschluss wurden die Fahrer und Teams der Königsklasse in die Hauptstadt Kuala Lumpur transferiert, wo am 6. und 7. Februar der Saisonstart-Event über die Bühne geht.

Teilnehmen werden, wie schon bei der ersten Ausgabe zum Launch der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok, alle Fahrer und Teams. Am 6. Februar ging es am Abend zum Permata Sapura Tower, wo der obligatorische Fototermin mit allen Piloten in Lederkombi und ihren Bikes stattfand. Zum ersten Mal dabei waren die Rookies Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda).

Drei Stunden Live-Übertragung aus Kuala Lumpur

Das Highlight für die Fans steigt am Abend des 7. Februar von 19 bis 22.30 Uhr, Malaysia ist gegenüber MEZ um sieben Stunden voraus. Bei der «MotoGP Bikes Run Show» werden sich die Fahrer jedes Teams nacheinander auf einem 1,4 km langen Rundkurs inmitten der Stadt präsentieren – im Racing-Outfit auf ihren MotoGP-Maschinen. Dabei werden die Fans von ihren Helden einige Wheelies, Stoppies und Burnouts zu sehen bekommen – ganz im Sinne einer spektakulären Show. SPEEDWEEK.com, ServusTV, DF1, Red Bull TV, ServusTV On, Red Bull Motorsport und Servus Sport übertragen live und gratis ab 12.30 Uhr MEZ.

Ziel der Parade ist eine große Bühne vor den berühmten Petronas Towers, wo die MotoGP-Asse und Teamchefs Rede und Antwort stehen werden. Im Anschluss daran wird es auf der Bühne eine finale Show geben, die Teilnahme ist für die Fans vor Ort kostenlos.