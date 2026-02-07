Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Live und gratis auf SPEEDWEEK.com: Launch der MotoGP-Saison in Kuala Lumpur

Am Samstag, 7. Februar, findet in Malaysia der MotoGP-Saisonstart-Event statt. Den Fans wird ein üppiges Programm geboten – das Sie bei uns ab 12.30 Uhr MEZ live, gratis und in HD verfolgen können.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Kuala Lumpur bietet die kulisse für den MotoGP-Launch
Kuala Lumpur bietet die kulisse für den MotoGP-Launch
Foto: motogp.com
Kuala Lumpur bietet die kulisse für den MotoGP-Launch
© motogp.com

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Vom 3. bis 5. Februar fand auf dem Sepang International Circuit in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Direkt im Anschluss wurden die Fahrer und Teams der Königsklasse in die Hauptstadt Kuala Lumpur transferiert, wo am 6. und 7. Februar der Saisonstart-Event über die Bühne geht.

Werbung

Werbung

Teilnehmen werden, wie schon bei der ersten Ausgabe zum Launch der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok, alle Fahrer und Teams. Am 6. Februar ging es am Abend zum Permata Sapura Tower, wo der obligatorische Fototermin mit allen Piloten in Lederkombi und ihren Bikes stattfand. Zum ersten Mal dabei waren die Rookies Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda).

Drei Stunden Live-Übertragung aus Kuala Lumpur

Das Highlight für die Fans steigt am Abend des 7. Februar von 19 bis 22.30 Uhr, Malaysia ist gegenüber MEZ um sieben Stunden voraus. Bei der «MotoGP Bikes Run Show» werden sich die Fahrer jedes Teams nacheinander auf einem 1,4 km langen Rundkurs inmitten der Stadt präsentieren – im Racing-Outfit auf ihren MotoGP-Maschinen. Dabei werden die Fans von ihren Helden einige Wheelies, Stoppies und Burnouts zu sehen bekommen – ganz im Sinne einer spektakulären Show. SPEEDWEEK.com, ServusTV, DF1, Red Bull TV, ServusTV On, Red Bull Motorsport und Servus Sport übertragen live und gratis ab 12.30 Uhr MEZ.

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Ziel der Parade ist eine große Bühne vor den berühmten Petronas Towers, wo die MotoGP-Asse und Teamchefs Rede und Antwort stehen werden. Im Anschluss daran wird es auf der Bühne eine finale Show geben, die Teilnahme ist für die Fans vor Ort kostenlos.

Nach dem pompösen Event geht es für die MotoGP-Piloten weiter nach Thailand, wo am 21. und 22. Februar erneut getestet wird. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 findet vom 27. Februar bis 1. März auf dem Buriram International Circuit statt, 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok.

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  2. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien