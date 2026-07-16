Lorenzo über Marc Marquez: «Er hat 3 Trümpfe, die die anderen nicht haben»

Mit seinem Doppelsieg auf dem Sachsenring gelang Champion Marc Marquez ein wichtiger Schritt in Richtung Titelverteidigung. Zur Saisonhalbzeit liegt der Ducati-Werksfahrer in der Gesamtwertung nach elf Rennwochenenden mit 190 Punkten auf Rang 3. Auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat er nur 18 Zähler Rückstand.

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In der WM-Tabelle geht es 2026 so eng zu wie lange nicht. Die Top-5 – Martin, Ai Ogura, Marc Marquez, Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio – liegen innerhalb von 24 Punkten. Für Spannung im Titelkampf ist also gesorgt.

Marc Marquez Foto: Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose

Nach der Sommerpause geht es vom 7. bis 9. August mit dem britischen Grand Prix in Silverstone weiter. Ex-MotoGP-Fahrer Jorge Lorenzo ist davon überzeugt, dass MM93 im Titelkampf einige Vorteile hat, die seine Rivalen nicht haben. Die Rede ist von drei Strecken, die insbesondere Marc Marquez entgegenkommen.

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«Er hat drei Trümpfe, die die anderen nicht haben: Aragon, Phillip Island und Valencia. Allesamt gegen den Uhrzeigersinn befahrene Strecken», meinte Lorenzo in seinem Podcast «Duralavita», wie die spanische Plattform Motosan berichtete. «Sollte er dorthin kommen, während es in der WM-Wertung noch sehr eng zugeht, könnte er einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben. Die anderen Fahrer verfügen nicht über eine derart entscheidende Waffe. Ich glaube, wenn er auf eine Rennstrecke mit überwiegend Linkskurven kommt, wie diese drei, hat er eine Gewinnchance von 80 bis 90 Prozent. Auf Strecken mit Rechtskurven ist das Feld hingegen viel ausgeglichener. Diese Weltmeisterschaft wird wirklich spannend.»

Ai Ogura Foto: Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose

Die Stärke von Ai Ogura

Einen Rivalen von Marquez hob Lorenzo besonders hervor: Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura. «Für mich ist eine von Oguras Stärken, dass er nicht stürzt. Er ist ein Fahrer, der nur sehr wenige Fehler macht, während andere oft Fehler begehen, weil sie versuchen, über ihre Grenzen hinauszugehen», ist der fünffache Weltmeister überzeugt.

Egal, wer sich am Ende durchsetzen wird, eines steht fest: Von einem engen Titelkampf profitieren vor allem die Fans – und die MotoGP selbst.

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