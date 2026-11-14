Lorenzo prognostizierte Aprilia den WM-Titel – Marquez hatte etwas dagegen

Marc Marquez hat in einer Woche in Portimao alle Trümpfe in der Hand, um sich vorzeitig seinen zehnten WM-Titel zu sichern. In der Gesamtwertung hat der Ducati-Werksfahrer vor den letzten beiden Saisonevents 60 Punkte Vorsprung auf Verfolger Jorge Martin (Aprilia). Der Teamkollege des «Martinators», Marco Bezzecchi, hat nur noch theoretische Chancen auf den Titel – er liegt bereits 74 Zähler zurück.

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Nach dem MotoGP-Wochenende in Mugello, wo Aprilia zwei Doppelsiege eingefahren hatte, betrug der Rückstand von Marquez in der WM-Wertung 102 Punkte. Danach legte er eine unglaubliche Aufholjagd hin. «Nach Mugello war ich sehr weit weg, dann haben mir meine Rivalen ermöglicht, wieder um die Meisterschaft zu kämpfen», meinte MM93 kürzlich in Katar.

Aprilia hatte in der Saison 2026 sehr gute Chancen, um zum ersten Mal in der Firmengeschichte den MotoGP-Fahrertitel zu holen. Die RS-GP gilt im letzten Jahr der 1000-ccm-Ära als das beste Bike in der Startaufstellung. Zu viele Fehler, vor allem von Marco Bezzecchi, gaben Ausnahmekönner Marquez jedoch die Chance, aufzuholen – mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der 33-jährige Routinier bereits in Portugal den Sack zumachen.

Jorge Lorenzo: Auf einen Kaffee mit Aprilia-Technikdirektor Fabiano Sterlacchini

Dabei prognostizierte der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo Aprilia bei einem gemeinsamen Kaffee mit Technikdirektor Fabiano Sterlacchini noch vor dem ersten Rennwochenende in Thailand, dass das Motorrad gut genug sei, um 2026 den Titel zu gewinnen.

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«In Thailand habe ich mit Fabiano Sterlacchini einen Kaffee getrunken. Ich sagte zu ihm: ‚Wenn man sich ansieht, wie sich euer Motorrad in den Kurven verhält, werdet ihr die Weltmeisterschaft zu 100 Prozent gewinnen, sofern Bezzecchi keine Fehler macht und die Rennen zu Ende fährt‘», erzählte Lorenzo den Kollegen von GPone. «Aprilia hatte ein Motorrad, das sich viel besser in die Kurven legen ließ als die Ducati. Es war sehr leicht und verfügte über ein außergewöhnlich gutes Handling. Mit meiner Erfahrung war er klar: Ich sagte Fabiano, dass sie den Titel gewinnen würden, wenn Bezzecchi fehlerfrei bliebe. Stattdessen stürzte Bezzecchi im Auftaktrennen (Sprintrennen in Buriram, Anm.) und es folgten weitere Zwischenfälle. Technisch gesehen war die Aprilia der Ducati überlegen.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Aprilia hat mit Marc Marquez den stärksten Fahrer als Gegner. Dazu kommen die Verbesserungen an der Desmosedici, die Ducati im Lauf der Saison erzielte. «Marquez ist Marquez: Er ist der Ayrton Senna oder Max Verstappen des Motorradrennsports», zuckte Lorenzo mit den Schultern. «Technisch gesehen spielt er in einer anderen Liga.»