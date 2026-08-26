Jetzt offiziell: Routinier Luca Marini fährt 2027 für Red Bull KTM Tech3

Tech3-Eigentümer Günther Steiner betonte in den letzten Wochen mehrfach, dass man 2027 einen jungen und einen erfahrenen Piloten im Aufgebot haben möchte. Am 26. August wurde der erste Fahrer bekanntgegeben – so wird Luca Marini nächstes Jahr im Traditionsteam die Rolle des Routiniers einnehmen.

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Marini bringt umfangreiche Erfahrung zu Tech3 mit. Er gab 2021 sein Debüt in der MotoGP – nachdem er die Moto2-Saison 2020 als Vizeweltmeister abgeschlossen hatte.

«Luca ist ein Fahrer, den wir schon seit Langem genau im Auge behalten haben, und wir freuen uns sehr, ihn ab 2027 bei Tech3 willkommen zu heißen», freute sich Günther Steiner. «Er bringt nicht nur jede Menge Erfahrung mit, sondern auch die richtige Mentalität und Herangehensweise für das, was wir hier aufbauen. 2027 wird für die MotoGP einen großen Neuanfang bedeuten, daher ist es wichtig, einen Fahrer zu haben, der zu unserem Fortschritt in dieser neuen Ära beitragen kann.»

2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Diese sehen eine Hubraumreduzierung auf 850 ccm, den Wegfall der Devices und eine reduzierte Aerodynamik vor. Zudem erfolgt bei den Reifen der Wechsel von Michelin auf Pirelli.

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«Luca weiß, wie man auf diesem Niveau des Sports arbeitet, sei es bei der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, bei der Entwicklung des Motorrads oder beim Vorankommen unter schwierigen Bedingungen», meinte Steiner weiter. «Wir schlagen gemeinsam mit KTM ein spannendes neues Kapitel auf, und wir sind überzeugt, dass Luca über den Speed, die Erfahrung und die Entschlossenheit verfügt, um uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen.»

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Tech3-Teammanager Nicolas Goyon ergänzte: «Wir freuen uns sehr, dass Luca ab 2027 zu uns stößt. Er hat bereits bewiesen, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann, und seine Erfahrung in der MotoGP wird für uns zu Beginn dieses neuen Kapitels von unschätzbarem Wert sein. Er verfügt über ein tiefes Verständnis dafür, was sowohl vom Fahrer als auch auf technischer Seite gefordert wird, und wir sind zuversichtlich, dass er einen wichtigen Beitrag zu unseren Fortschritten mit KTM leisten wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.»

Marinis Wechsel zu KTM Tech3 in der nächsten Saison markiert zugleich das Ende seiner dreijährigen Zeit bei HRC, nachdem er 2024 zum Honda-Werksteam gestoßen war. 2026 zeigt der Halbbruder von Valentino Rossi eine beeindruckende Konstanz. In der WM-Tabelle liegt der 29-Jährige derzeit als bester Honda-Pilot auf Rang 10.

Wer nächstes Jahr Marinis Teamkollege sein wird, wurde noch nicht verkündet. Alles deutet aber darauf hin, dass es der australische Moto2-Pilot Senna Agius sein wird. Mit der Verpflichtung von Luca Marini steht auch fest , dass Maverick Vinales 2027 keinen Platz mehr finden wird in der MotoGP.

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MotoGP-Startfeld 2027: