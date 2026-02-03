Weiter zum Inhalt
Luca Marini als schnellster Honda-Pilot: Wir haben erst angefangen!

Längst ist es keine Überraschung mehr: Honda hat sich zurückgekämpft. In Sepang lagen an Tag 1 lange drei MotoGP-Piloten der RC213V im Vorderfeld. Luca Marini beendete als Schnellster auf Platz 5.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Gut unterwegs auf Rang 6: Honda-Pilot Marini
Gut unterwegs auf Rang 6: Honda-Pilot Marini
Foto: Gold and Goose
Gut unterwegs auf Rang 6: Honda-Pilot Marini
© Gold and Goose

Noch steuern die Honda-Fahrer nicht das erst am gestrigen Montag präsentierte 2026er-Design. Hauptsponsor Castrol fand aber auch auf den noch schwarz gehaltenen Prototypen einen Platz. Bestens vertreten war das Projekt dennoch – denn Marini, Mir und Zarco kreisten am ersten offiziellen die überwiegende Zeit auf den vorderen Plätzen. Stellenweise lagen die drei unter den Top 5. Er in der letzten Stunde wurde das Honda-Trio auseinandergezogen.

Permanent an vorderster Front fuhr Luca Marini. Der Italiener, bekannt für kurze Aufwärmzeiten, hatte seine Werks-Honda zur Mittagspause als Zweiter hinter Vizeweltmeister eingeparkt Im zweiten Abschnitt des hitzigen Auftakts – abgewunken wurde um 18 Uhr Ortszeit, fand sich Marini noch auf Platz 6 wieder – hatte der dennoch seine Rundenzeit im Testmodus um drei Zehntel nach unten geschraubt. Rossis Halbbruder verlor damit 0,4 s auf die Shakedown-Bestmarke des Markenkollegen Aleix Espargaro.

Marini bestätigte nach Tag 1: Um Rundenzeiten ging es noch gar nicht. «Honda hat auch nach dem Valencia-Test weitergearbeitet und auch für Sepang eine Vielzahl von Neuerungen in allen Bereichen des Motorrads gebracht. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das abzuarbeiten. Dabei liegen wir gut im Fahrplan – nach Tag 1 habe ich rund die Hälfte meines Programms erfüllt.»

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Alex Márquez
Alex Márquez
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Jack Miller
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Marc Márquez
Marc Márquez
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Johann Zarco
Johann Zarco
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Alex Rins
Alex Rins
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Luca Marini
Luca Marini
Joan Mir
Joan Mir
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Ai Ogura
Ai Ogura
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez
Marc Márquez
Brad Binder
Brad Binder
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Im Gegensatz zu etlichen Kollegen der Königsklasse, die Probleme mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Reifen haben, blieb Marini gelassen. «Ich mache mir keine Sorgen. Wir können normal testen. Unser Verschleiß war hier schon auch in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut.»

Beinahe zu gut, wie Marini ergänzte und damit auf eine weitere Aufgabe des Sepang-Tests kam: «Uns hat in Sepang noch der maximale Speed auf eine Runde gefehlt. Wir waren nicht in der Lage, die Reifen komplett auszunutzen. Während des Tests wollen wir hier mehr ans Limit gehen.»

Platz 5: Luca Marini auf der 2026er-MotoGP-Honda
Foto: Gold and Goose
Platz 5: Luca Marini auf der 2026er-MotoGP-Honda
Foto: Gold and Goose
Platz 5: Luca Marini auf der 2026er-MotoGP-Honda
© Gold and Goose

Luca Marinis' Fazit: «Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass wir hier da weitermachen konnten, wo wir in Valencia aufgehört haben Es wurden in der Pause genau die richtigen Dinge getan. Wir haben zugelegt in Sachen Turning, das Motorrad hat auch etwas Bremsstabilität und mit einer weiteren Änderung am Motor schaut auch das Thema Topspeed gut aus. Verbesserungsbedarf sehe ich nach Tag noch beim Grip des Motorrads. Aber wir haben erst angefangen.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:57,018 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,256 sec

3.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,277

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,469

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

6.

Luca Marini (I)

Honda

+0,551

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,675

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,702

9.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,851

10.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,050

11.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,122

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,143

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,176

14.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,234

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+1,295

16.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,302

17.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,595

18.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+1,641

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,664

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,869

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,890

22.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+3,663

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+4,036

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

