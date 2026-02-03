Luca Marini als schnellster Honda-Pilot: Wir haben erst angefangen!

Noch steuern die Honda-Fahrer nicht das erst am gestrigen Montag präsentierte 2026er-Design. Hauptsponsor Castrol fand aber auch auf den noch schwarz gehaltenen Prototypen einen Platz. Bestens vertreten war das Projekt dennoch – denn Marini, Mir und Zarco kreisten am ersten offiziellen die überwiegende Zeit auf den vorderen Plätzen. Stellenweise lagen die drei unter den Top 5. Er in der letzten Stunde wurde das Honda-Trio auseinandergezogen.

Permanent an vorderster Front fuhr Luca Marini. Der Italiener, bekannt für kurze Aufwärmzeiten, hatte seine Werks-Honda zur Mittagspause als Zweiter hinter Vizeweltmeister eingeparkt Im zweiten Abschnitt des hitzigen Auftakts – abgewunken wurde um 18 Uhr Ortszeit, fand sich Marini noch auf Platz 6 wieder – hatte der dennoch seine Rundenzeit im Testmodus um drei Zehntel nach unten geschraubt. Rossis Halbbruder verlor damit 0,4 s auf die Shakedown-Bestmarke des Markenkollegen Aleix Espargaro.

Marini bestätigte nach Tag 1: Um Rundenzeiten ging es noch gar nicht. «Honda hat auch nach dem Valencia-Test weitergearbeitet und auch für Sepang eine Vielzahl von Neuerungen in allen Bereichen des Motorrads gebracht. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das abzuarbeiten. Dabei liegen wir gut im Fahrplan – nach Tag 1 habe ich rund die Hälfte meines Programms erfüllt.»

Im Gegensatz zu etlichen Kollegen der Königsklasse, die Probleme mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Reifen haben, blieb Marini gelassen. «Ich mache mir keine Sorgen. Wir können normal testen. Unser Verschleiß war hier schon auch in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut.»

Beinahe zu gut, wie Marini ergänzte und damit auf eine weitere Aufgabe des Sepang-Tests kam: «Uns hat in Sepang noch der maximale Speed auf eine Runde gefehlt. Wir waren nicht in der Lage, die Reifen komplett auszunutzen. Während des Tests wollen wir hier mehr ans Limit gehen.»

Platz 5: Luca Marini auf der 2026er-MotoGP-Honda Foto: Gold and Goose Platz 5: Luca Marini auf der 2026er-MotoGP-Honda © Gold and Goose

Luca Marinis' Fazit: «Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass wir hier da weitermachen konnten, wo wir in Valencia aufgehört haben Es wurden in der Pause genau die richtigen Dinge getan. Wir haben zugelegt in Sachen Turning, das Motorrad hat auch etwas Bremsstabilität und mit einer weiteren Änderung am Motor schaut auch das Thema Topspeed gut aus. Verbesserungsbedarf sehe ich nach Tag noch beim Grip des Motorrads. Aber wir haben erst angefangen.»

