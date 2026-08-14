Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Luca Marini: Die MotoGP-Ingenieure sollten die Bikes selbst testen!

Noch-Honda-Werksfahrer Luca Marini gilt als ausgezeichneter Entwicklungsfahrer. Mit Blick in die Zukunft wünscht sich der Italiener noch mehr Aero-Entwicklung – und MotoGP-Testfahrten der Techniker.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Luca Marini auf der Honda RC213V
Luca Marini auf der Honda RC213V
Foto: Honda HRC
Luca Marini auf der Honda RC213V
© Honda HRC

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Auch beim letzten MotoGP-Event war es Luca Marini, der für seinen Arbeitgeber am effizientesten arbeite. Zwar verpasste Rossis Halbbruder den Einzug ins Q2, doch beim Höhepunkt der Veranstaltung wurde er seinem Status als führender Pilot er Honda gerecht – Platz 9 für den Zehnten der WM-Tabelle.

Werbung

Werbung

Die Vorwärtsbewegung des Projekts seit der Reorganisation bei HRC mitsamt der Verpflichtung von Romano Albesiano ist nicht zu übersehen. So war es Marini, der seinen Arbeitgeber beim Finale 2025 aus dem Concessions-Keller der Hersteller befreite. Entscheidende Fortschritte wurde dabei über neue Motor-Ausbaustufen gemacht. Eine neue Karbon-Schwinge und eine Welle von Aero-Updates brachte, Honda zunächst wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

MotoGP-Aerodynamik: Es gibt noch viel zu tun

Doch speziell beim Thema Aerodynamik hat die Konkurrenz – und hier insbesondere die beiden Italo-Werke – längst die nächsten Evolutionsstufen eingeführt. Dass Honda aktuell gegen eine unsichtbare Wand fährt, das hängt laut Luca Marini auch mit dem Status der Aerodynamik-Entwicklung zusammen. Denn die wird heute generell noch unterschätzt. Marini im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Ich stimme den Technikern zu, die sich mit Aerodynamik beschäftigen – aber ich behaupte auch, dass sie immer noch nicht erkannt haben wie wichtig dieser Bereich ist.»

Im Artikel erwähnt

Luca Marini lädt die MotoGP-Ingenieure zur Entwicklungsfahrt ein
Luca Marini lädt die MotoGP-Ingenieure zur Entwicklungsfahrt ein
Foto: Gold and Goose
Luca Marini lädt die MotoGP-Ingenieure zur Entwicklungsfahrt ein
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Marini weiter: «Der Grund liegt meiner Meinung nach darin, dass sie das Motorrad selbst nicht fahren. Um die ganze Tragweite müssten sie das Bike selbst testen. Ich spreche davon seit meinem ersten Jahr bei Honda – wenigstens einige Ingenieure sollten es selbst erfahren wie sich das Motorrad mit – und ohne Flügeln werden. Nur dann zeigt sich wahre Bild – es gibt in diesem Bereich noch so viel Verbesserungspotenzial.»

TV-Programm

Noch gibt es viele Freiheiten im Regelwerk

Der Werksfahrer fasst die Argumente zusammen: «Die Entwicklung in dem Feld der Aero ist sehr effizient. Neue Teile lassen sich schneller umsetzten und stand heute gibt es im Regelwerk noch sehr viele Freiheiten. Ich dränge die Techniker noch mehr in dieses Feld der Entwicklung zu investieren.»

Luca Marini gilt als sicherer Kandidat für einen MotoGP-Vertrag mit der französischen Tech3-Mannschaft, die auch in den kommenden Jahren als eng vernetztes Kundenteam von KTM aktiv sein wird. Ob die Techniker aus Österreich unter Anleitung von Luca Marini den Simulationsrechner zeitweise gegen die Lederkombi eintauschen, bleibt abzuwarten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien