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Luca Marini (8.) versteht HRC nicht: «Warum sollten wir Zeit verschwenden?»

Luca Marini fuhr beim MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring als bester Honda-Pilot auf Rang 8. Er fordert von HRC mehr Mut, schon in dieser Saison neue Teile zu testen.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Luca Marini vor Brad Binder
Luca Marini vor Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Luca Marini vor Brad Binder
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Von Startplatz 13 aus arbeitete sich Luca Marini im 30-Runden-Rennen auf dem Sachsenring nach vorne. Bereits in der ersten Runde kassierte er Teamkollege Joan Mir und Franco Morbidelli (Ducati). Danach hing der Italiener lange hinter Jack Miller (Yamaha) fest, an dem kein Vorbeikommen war – bis dem Australier gegen Ende der Reifen einging. Dank mehrerer Ausfälle vor ihm spülte es Marini auf Rang 8 vor, 18,6 Sekunden hinter dem «Sachsenring-König» Marc Marquez. Damit war Marini bester Honda-Pilot. Im japanischen Herstellerduell lag nur Yamaha-Pilot Fabio Quartararo vor ihm.

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Honda verliert gegen Yamaha im «Japan-Cup»

Für Marini war Rang 8 das Maximum: «Wir haben das Beste erreicht, was im Moment möglich war. Das ist das Potenzial, das wir in dieser ersten Saisonhälfte gezeigt haben. Besser als P8 ist schwierig, abgesehen von speziellen Gelegenheiten.» Nach dem Sprint, bei dem er nicht in die Punkte fuhr, habe man das Setup des Bikes komplett auf den Kopf gestellt. «Mir gefiel die Abstimmung nicht. Also sind wir für das Rennen zu meinem Basis-Setup zurückgekehrt, und das war der beste Kompromiss.»

Der Sonntag sei ohnehin die schwierigste Session. Nach dem Moto2-Rennen, bei hohen Temperaturen und mit dem harten Hinterreifen mit weniger Grip. Auf dem Sachsenring habe nicht nur das Heck Probleme bereitet: «Ich hatte viel Untersteuern und Bewegung an der Front, es war nicht leicht, in die Kurven einzulenken.» Zum Duell mit den Yamaha sagte Marini, Miller sei zunächst schnell gewesen, dann aber von einer Runde zur anderen deutlich langsamer geworden. «Es sah aus, als hätte er ein Problem gehabt.» Er hatte genügend Zeit, die Konkurrenz zu analysieren: «Die Yamaha-Fahrer lenken sehr gut ein. Für uns ist das im Moment nicht so einfach, wir kämpfen damit mehr.» Sein Fazit im Duell zwischen Honda und Yamaha fällt zugunsten des anderen Herstellers aus. «Yamaha war das ganze Wochenende etwas besser als wir. Wir haben den Japan-Cup verloren. Das ist ein Punkt für sie.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Marini bester Honda-Mann: Trotzdem auf dem Abstellgleis

Deutliche Worte fand Marini beim Blick auf die Entwicklung. Man habe in der ersten Saisonhälfte alles probiert, «und am Ende sind die Probleme immer dieselben.» Nun brauche es mehr Druck: «Wir müssen die Ingenieure und die Japaner mehr pushen, damit sie uns für die Zukunft ein paar schärfere Teile bringen.» Warum warten, fragt er, wenn ein Teil, das jetzt komme, auch 2027 nutzbar sei? «Dann sammelt man einfach mehr Daten. Warum also Zeit verschwenden? Wir sind mit P8 nicht zufrieden. Letztes Jahr waren wir an diese Position gewöhnt, wir wollten mehr erreichen. In dieser ersten Saisonhälfte war es nicht möglich.»

In der WM ist Marini mit 79 Punkten in die Top-10 vorgerückt – deutlich besser als zum selben Zeitpunkt vor der Sommerpause im Vorjahr. Eine Zukunft bei HRC hat er trotz konstanter Leistungen dennoch nicht: Als Nachfolger im Werksteam sind andere Namen gesetzt und im Gespräch. Marini wird stattdessen bei KTM Tech3 gehandelt, wo er als Routinier an der Seite eines Moto2-Piloten von Intact GP fahren könnte.

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

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Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

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Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

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Brad Binder

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