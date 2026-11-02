Fahrer bekamen einen Maulkorb: Luca Marini (Honda) darf nicht darüber reden
Honda hatte den Speed, um im Malaysia-GP alle vier MotoGP-Fahrer in die Top-10 zu bekommen. Doch Zarco fiel aus, Joan Mir musste aufgeben und Moreira stürzte – übrig blieb Luca Marini auf Platz 7.
Nach acht Runden, als noch alle vier Honda-Piloten im Rennen waren, sahen wir auf dem Sepang International Circuit Johann Zarco, Luca Marini, Joan Mir und Diogo Moreira auf den Rängen 7, 8, 10 und 11. Dann musste Mir nach vorangegangener längerer Krankheit
Übrig blieb Marini, der die Zielflagge als respektabler Siebter sah, allerdings mit 17,724 sec Rückstand auf
Luca Marini legte Grundstein in der ersten Runde
Marini, der von Startplatz 13 kam, legte den Grundstein für sein Resultat bei tropischer Hitze früh. «Ich habe in der ersten Runde alles riskiert», schilderte der Honda-Werksfahrer,
Katar-GP: Luca Marini darf nicht darüber reden
«Ich bin froh, dass ich jetzt ein paar Tage zuhause bin und mich dort erholen und bestmöglich für Katar vorbereiten kann», schloss Marini, der nach dem Rennen vom nahegelegenen Flughafen Kuala-Lumpur zurück nach Italien reiste. Während
Das Sprachverbot kommt von der MotoGP Sports Entertainment Group, die so unterbinden will, dass sich jeder Fahrer über
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