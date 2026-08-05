Marini (Honda): «Eine Rennstrecke wie Silverstone verlangt einem alles ab!»

Luca Marini ist die Beständigkeit in Person. Neben den starken Ducati- und Aprilia-Piloten fuhr der Honda-Werksfahrer in der ersten Saisonhälfte regelmäßig in die Top-10. Das war auch beim letzten Grand Prix vor der Sommerpause auf dem Sachsenring nicht anders – der Halbbruder von Valentino Rossi landete im Hauptrennen am Sonntag auf Rang 8.

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Marini holte an jedem der elf Rennwochenenden in diesem Jahr Punkte. In der WM-Tabelle liegt der Italiener mit 79 Punkten auf dem zehnten Rang – er liegt 31 Punkte vor dem Brasilianer Diogo Moreira, dem bislang zweitbesten Honda-Piloten. In Silverstone an diesem Wochenende will Marini sein Punktekonto erneut aufbessern. Sein bestes Ergebnis auf der schnellen englischen Strecke war ein siebter Platz im Jahr 2023.

Luca Marini: «Die letzten Wochen waren sowohl körperlich als auch mental sehr wichtig für mich»

«Ich bin bereit, wieder auf die Strecke zu gehen und das Team wiederzusehen. Die letzten Wochen waren sowohl körperlich als auch mental sehr wichtig für mich – eine Erholungspause, um in der zweiten Saisonhälfte wieder voll auf das Maximum zu fahren», blickte der 28-Jährige voraus. «Eine Rennstrecke wie Silverstone verlangt einem als Fahrer alles ab, daher ist sie ein guter Ort, um wieder in den Rennmodus zu kommen. Das Qualifying wird erneut der erste entscheidende Punkt des Wochenendes sein, und ich hoffe, dass wir es ins Q2 schaffen. Wir müssen weiterhin gute Punkte sammeln, um unsere Position unter den Top-10 in der Gesamtwertung zu sichern und die schnellste Honda zu bleiben.»

Luca Marini könnte sich in Silverstone mit guten Ergebnissen selbst das schönste Geschenk machen – am 10. August feiert der Italiener seinen 29. Geburtstag.

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