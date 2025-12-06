Luca Marini (Honda): «Wenn man nicht gewinnt, ist man nichts!»

Platz 7 und 9 Punkte. Ein gutes MotoGP-Ergebnis in Valencia beim letzten Grand Prix des Jahres, aber nicht spektakulär. Für Luca Marini und HRC reichte es jedoch, um mit den Feierlichkeiten zu beginnen. Der 28-Jährige erreichte zum sechsten Mal in der zweiten Saisonhälfte in einem Grand Prix ein Top-7-Resultat und sorgte damit dafür, dass Honda in den Konzessionsrang C aufstieg (womit Yamaha als einziger Hersteller im Rang D verbleibt) und half dem Unternehmen, zum ersten Mal seit 2021 aus dem Tabellenkeller der Konstrukteurswertung herauszukommen. Zusammen mit den beiden Podestplätzen von Joan Mir in Japan und Malaysia und dem Aufstieg des Duos von den Plätzen 22 und 21 in der Meisterschaft 2024 auf die Gesamtränge 13 und 15 machte das in der Geschichte der Königsklasse erfolgreichste Team eindeutige Fortschritte – die Honda-Werksmannschaft ist zurück in bekanntem Terrain.

Marinis Erfolg beendete eine schwierige Phase, die zwei Jahre zuvor auf demselben Ricardo Tormo Circuit begonnen hatte. Damals wechselte der Italiener Ende 2023 von VR46 Ducati ins Honda-Werksteam – voller Enthusiasmus für die bevorstehende Entwicklungsaufgabe, aber auch skeptisch gegenüber dem Umfang der anstehenden Arbeit. Marini musste nicht nur dabei helfen, den knarrenden HRC-Tanker von den Felsen wegzudrehen, sondern auch versuchen, eine Crew zu motivieren, die durch den Weggang von Marc Marquez entmutigt war. Seine Entscheidung erforderte Mut, zumal er dadurch aus dem Zweijahres-Vertragszyklus in der MotoGP herausfiel – eine Situation, die im vergangenen September mit einer einjährigen Verlängerung bis 2026 behoben wurde. Die Aufgabe schien unüberwindbar: Marquez und Mir waren 2023 auf der Suche nach Wettbewerbsfähigkeit über 50 Mal gestürzt.

Marinis Weckruf kam früh: Er holte nur einen Punkt aus den ersten dreizehn Grands Prix und rutschte von einem Fahrer mit zwei Podestplätzen und zwei Pole-Positions zu einem Hinterbänkler ab. Die ersten Anzeichen einer Wiederbelebung zeigten sich 2025, als HRC unter dem Einfluss des technischen Direktors und ehemaligen Aprilia-Chefs Romano Albesiano begann, sich zu mobilisieren, und Testfahrer wie Aleix Espargaro für neuen Schwung sorgten. Marini schaffte es in vier der ersten sieben Grands Prix unter die Top-10. Im Juni kam es jedoch zu einem weiteren Drama, als er bei Tests für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka schwer stürzte und sich eine Hüftluxation, Verletzungen am Brustbein und am Knie sowie einen Lungenkollaps zuzog. Luca verpasste drei Rennen, um sich zu erholen, begann dann aber seine erfolgreiche Phase für Honda, die bis zum Grand Prix von Valencia andauerte.

Das HRC-Kapitel seiner Karriere war ein emotionaler Wirbelwind und mit mehr als seinem gerechten Anteil an Mühen verbunden (eine der Auswirkungen des Konzessionsrang C ist, dass er, Mir, Johann Zarco und Diogo Moreira 2026 nicht testen können), aber während dieser Zeit blieben Marinis natürliche Neugier und seine Wertschätzung für seine umfassendere Rolle als MotoGP-Fahrer und Werksvertreter hoch. Luca unterscheidet sich etwas von seinen Kollegen. Er nimmt sich Zeit, um den Medien die Details und Feinheiten der MotoGP zu erklären. Er hat kein Gefolge (aber zugegebenermaßen Zugang zur immensen Struktur von VR46 und der Erfahrung seines Stiefbruders), er hat keinen Energy-Drink-Sponsor und bewegt sich in seinem eigenen Rhythmus durch das Fahrerlager, wenn er nicht gerade Cappuccinos für die Mitarbeiter des HRC-Teams zubereitet.

Luca, deine Geduld und Fähigkeit, Menschen die MotoGP näherzubringen, sind etwas ganz Besonderes. Was steckt dahinter? Wenn man spricht und spürt, dass jemand zuhört, ist das ein tolles Gefühl. Selbst wenn man etwas zweimal erklären muss. Ich helfe Menschen einfach gerne dabei, mehr zu erfahren. Jedes Mal, wenn ich eine andere Sportart besucht habe, sei es Motorsport, Fußball, Tennis oder etwas anderes, habe ich durch mehr Wissen und mehr Details einen tieferen Einblick gewonnen. Man fängt an, es ein bisschen mehr zu lieben. Im Fernsehen sieht man nur einen Ausschnitt, aber vor Ort sieht man etwas Größeres oder Besseres. Es geht nicht nur um Klatsch und Tratsch. Es gibt so viel mehr über die MotoGP zu wissen, dass selbst ihr Journalisten nicht alles wisst. Außerdem könntet ihr eure Arbeit besser machen, wenn wir euch bestimmte Dinge erzählen könnten. Wir könnten einige Dinge erzählen, aber nicht jeder teilt meine Meinung.

Bist du von Natur aus neugierig? Ja! Aber manchmal bin ich [bei Events] zu schüchtern und ziehe es vor, zuzuschauen oder zu beobachten. Es fällt mir schwer, Leute anzusprechen.

Welche Themen interessieren dich? Das hängt vom Sport und der Situation ab. Der mechanische Teil der MotoGP ist beeindruckend, aber auch all die Sensoren und Daten sind etwas Gewaltiges, das man sich kaum vorstellen kann. Es ist schön, mehr zu verstehen, insbesondere über meinen Job, und ich bitte meine Ingenieure ständig, mir Dinge zu erklären. So bin ich freier, wenn ich arbeite – wenn ich fahre oder mit ihnen spreche. Wenn ich etwas nicht weiß, habe ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt, und ich bin nicht wirklich entspannt.

Alberto Puig beschreibt dich als methodischen Fahrer. Du bringst Fachwissen und Intelligenz bei HRC ein, aber das wird von den Fans anhand der Ergebnisse nicht immer wahrgenommen. Ist es frustrierend, dass das Gesamtbild verloren geht? «Frustrierend» ist nicht das richtige Wort, aber manchmal sind wir nur eine Nummer: P5 oder P6. Wenn man nicht gewinnt, ist man nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist in anderen Sportarten genauso. Wenn man derzeit die Nummer 3 der Tenniswelt ist, weiß niemand, wer man ist! Es ist ein bisschen eine Frage der Kommunikation, aber das war in der Vergangenheit auch schon so, also können wir uns nicht allzu sehr beschweren. Jetzt, wo sich alle Medien und die Welt verändern, können wir, anstatt mehr Rennen zu veranstalten, versuchen, mehr Menschen zu erreichen und interessante Dinge zu zeigen.

Wärst du bereit, Zeit und Energie zu investieren, um das zu erreichen? Auf intelligente Weise, ja. Aber wenn das bedeutet, dass man Kameras in Fußballumkleideräume stellt, dann sieht man nichts, weil in den dramatischen Momenten niemand spricht!

Das ist nicht die Realität... Für den Zuschauer hat das keinen Mehrwert. Aber generell gibt es so viel Raum für Verbesserungen.