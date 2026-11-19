Das Honda-Werksteam erlebt momentan keine einfache Zeit. Stammfahrer Joan Mir hat seit Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – der Spanier fällt auch für den Portugal-GP, der an diesem Wochenende stattfindet, aus. Dazu kommt, dass auch Luca Marini seit dem Australien-GP nicht voll einsatzfähig ist. Auf Phillip Island musste er nach dem FP1 aufgrund einer Virusinfektion das Handtuch werfen. In Malaysia war Marini wieder dabei und belegte im Grand Prix am Sonntag den starken siebten Rang. In Katar konnte der Italiener aufgrund von Erschöpfung nicht am Sonntagsrennen teilnehmen.

Werbung

Werbung

In der zweiwöchigen Grand-Prix-Pause konzentrierte sich Marini darauf, wieder fit zu werden. Er konnte konsequent trainieren und seinen Körper von Tag zu Tag stärker belasten, was ihn für das anstehende MotoGP-Event in Portimao positiv stimmt.

Luca Marini: «Jeden Tag geht es mir besser und besser»

«Seit Katar habe ich mich ausschließlich darauf konzentriert, meine körperliche Verfassung so gut wie möglich wiederherzustellen. Die Anstrengungen, die ich in Malaysia unternommen habe, hatten größere Auswirkungen, als ich gedacht hatte – diese Auszeit war notwendig», erzählte Marini vor dem Portugal-GP. «Jeden Tag geht es mir besser und besser, und ich kann im Fitnessstudio immer härter trainieren. Jetzt habe ich nur noch zwei Wochenenden mit dem Team Honda HRC Castrol vor mir. Ich möchte mein Bestes für sie und alle im Team geben.»

Luca Marini wechselte 2024 ins Honda-Werksteam. Er erlebte in den letzten drei Saisons eine intensive Zeit, in der er gemeinsam mit HRC eine Neuausrichtung vollzogen hatte, um die RC213V wieder zu einem konkurrenzfähigen Motorrad zu machen. In dieser Phase hatte Marini eine wichtige Rolle inne, nach und nach wurden auch die Ergebnisse auf der Rennstrecke besser.

Werbung

Werbung

«Diese drei Jahre waren nicht immer einfach, aber ich weiß, dass alle um mich herum stets ihr Bestes gegeben haben. Ich möchte mich mit meiner Leistung hier auf der Strecke und in Valencia dafür bedanken», betonte der Halbbruder von Valentino Rossi.