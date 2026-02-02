Weiter zum Inhalt
Luca Marini ist sich sicher: «Honda wird 2026 gewinnen»

Als letztes der elf MotoGP-Teams stellt Honda HRC Castrol das Team der Öffentlichkeit vor. Luca Marini gab sich in bekannten Farben mehr als nur zuversichtlich – es geht um nichts anderes als Siege.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Will mit der RC213V um Siege fahren: Luca Marini
Foto: Honda HRC
© Honda HRC

Der schlaksige Italiener Luca Marini startet bereits zum dritten Mal im Dress der offiziellen Honda-Werksmannschaft, die 2026 wie im Jahr zuvor unter «Honda HRC Castrol» in die MotoGP-WM einsteigt. Bislang war die Partnerschaft alles andere als befriedigend für beide Seiten. Speziell 2024 war nichts anderes als eine Katastrophe. Marini holte in 40 Rennen klägliche 14 Zähler und landete auf dem letzten und 22. Platz.

Ein anderes Bild zeigte sich 2025. Der Halbbruder von Valentino Rossi steigerte sich auch dank der unermüdlichen Entwicklungsarbeit seines Arbeitgebers mit jedem Event. Im Endspurt verpasst er den Rang des besten Honda-Piloten nur knapp hinter Johann. Und – es war Marini, der beim WM-Finale 2025 Honda in den nächsthöheren Concessions-Rang (C) beförderte.

Klar ist aber auch: Für den Piloten aus Urbino geht es 2026 um alles. Honda will um jeden Preis zurück an die Spitze der Königsklasse und zuletzt erfüllte Marini nicht das Profil eines WM-Kandidaten. Auch die Tatsache, dass Luca Marini der sattelfeste MotoGP-Fahrer ist – in den letzten beiden Jahren war es jeweils Marini, der die wenigsten Stürze ablieferte –, seine Zukunft über 2026 ist unklar.

Im Hier und Jetzt lässt der 28-Jährige wenig überraschend keine Zweifel an seinen Ambitionen. Marini bei der Vorstellung des Projekts: «Es ist ein gutes Gefühl, wieder für einen Hersteller an den Start zu gehen, der so viel geleistet hat in diesem Sport. Es macht mich stolz – und ich denke, mit dem Projekt wird Honda für 2026 wieder in der Lage sein, um Siege zu kämpfen. 2025 war kein leichtes Jahr, auch wegen der Verletzungen, doch ich habe meinen Körper wieder vorbereitet – jeden Tag und mit vollem Fokus – und am Ende war es doch ein sehr positives Jahr.»

Entwicklung jetzt auf Sieg

Große Anerkennung bringt Luca Marini seinem Arbeitgeber entgegen. «Die Techniker auch in Japan haben sich komplett geöffnet und alles dafür getan, um die Entwicklung weiterzutreiben. Das Erlebnis 2025 war erstaunlich. Im letzten Sommer hat es deutliche Fortschritte gegeben, das Bike hat einen Sprung, und weil diese Bewegung bis heute nicht abgerissen ist, habe ich deutlich höhere Erwartungen. Wir entwickeln in Richtung Sieg – und ich bin mir sicher, dass wir 2026 gewinnen werden.»

Rückenwind bekommt Honda vor dem offiziellen Sepang-Test mit den Daten und Rundenzeiten des Shakedowns. Cheftester Aleix Espargaro bestätigte am dritten Tag mit der schnellsten jemals gefahrenen Runde in Sepang, dass mit der RC213V in der anstehenden Saison zu rechnen sein wird. Marini: «Honda und Aleix haben offensichtlich einen sehr guten Job gemacht, ich bin absolut heiß auf die erste Ausfahrt.»

Macht sich lang für 2026: Luca Marini (Honda)
Foto: Honda HRC
© Honda HRC

Optisch gibt es wenig Neues – mit Ausnahme des nochmals weiterentwickelten Aerodynamik-Paketes. Das Design der RC213V sowie die Ausrüstung von Luca Marini blieben für 2026 nahezu unberührt – was auch der Tatsache geschuldet ist, dass Honda erst vor 12 Monaten mit dem neuen Hauptsponsor Castrol einen Design-Neustart hingelegt hatte.

