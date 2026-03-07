Luca Marini MotoGP-Comeback in Brasilien: «Überholen wird schwierig»
Die MotoGP kehrt in zwei Wochen nach Brasilien zurück. Honda-Pilot Luca Marini hat sich bereits mit dem Kurs in Goiania beschäftigt – und stuft das Layout als schnell, eng und anspruchsvoll ein.
Die MotoGP feiert in dieser Saison ihr Comeback in Brasilien. In zwei Wochen gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft auf der modernisierten Anlage des Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania. Für viele Fahrer ist der Kurs Neuland – auch für Honda-Werkspilot Luca Marini, der sich bei einem PR-Event jedoch bereits einen ersten Eindruck verschafft hat.
«Ja, ich war letztes Jahr dort bei einer Veranstaltung», berichtete der Italiener. «Und in der Sicherheitskommission haben sie uns das Video gezeigt. Sie haben alle Einrichtungen und Gebäude fertiggestellt. Sie arbeiten sehr intensiv an der Anlage.»
Gespannter Blick auf die Generalprobe in Goiania
Der neue MotoGP-Standort sorgte über den Jahreswechsel für Diskussionen, weil die Streckenabnahme nicht nach Plan verlief und Zweifel aufkamen, ob der WM-Lauf Mitte März wie vorgesehen stattfinden kann. Diese Bedenken konnten inzwischen ausgeräumt werden: Mittlerweile werden bereits Veranstaltungen nationaler Serien auf der modernisierten Strecke ausgetragen. Marini verfolgt die Entwicklung aufmerksam und wartet gespannt auf die Eindrücke der lokalen Fahrer.
«Schauen wir mal, wie das Gefühl ist, welches Feedback von den Jungs, von den brasilianischen Fahrern kommt», erklärte der Honda-Pilot mit Blick auf ein Rennwochenende der nationalen Meisterschaft. «Im Moment sieht es so aus, als hätten die Verantwortlichen gute Arbeit geleistet. Ich freue mich darauf, dorthin zu reisen und es zu genießen.»
Marini befürchtet: Überholen nur mit der Brechstange möglich
Wie sich der Kurs tatsächlich fahren lässt, ist für Marini dennoch schwer einzuschätzen. Erste Eindrücke aus Streckenplänen und Videos lassen jedoch einige Besonderheiten erkennen.
«Das ist jetzt unmöglich zu sagen», meinte der 28-Jährige. «Es ist eine ziemlich schnelle Strecke, aber sehr schmal und mit wirklich langsamen Kurven. Und sie ist kurz.»
Vor allem das Überholen könnte sich als Herausforderung erweisen. «Ich denke, es wird schwierig sein, dort zu überholen. Das ist der kritische Punkt, weil auch die Gerade super lang ist, aber Kurve 1 ist sehr schnell. Und wenn es eine schnelle Kurve ist und die Bremszone kurz ist, ist es schwieriger, zu überholen.»
Trotz dieser offenen Fragen blickt Marini der Rückkehr der MotoGP nach Brasilien positiv entgegen. Neue Strecken bedeuten für die Fahrer auch neue Möglichkeiten.
«Wir versuchen, es zu genießen. Wenn es eine neue Strecke gibt, ist das eine neue Herausforderung und eine neue Chance für alle. Also werden wir mehr als sonst pushen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.»
