Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Luca Marini MotoGP-Comeback in Brasilien: «Überholen wird schwierig»

Die MotoGP kehrt in zwei Wochen nach Brasilien zurück. Honda-Pilot Luca Marini hat sich bereits mit dem Kurs in Goiania beschäftigt – und stuft das Layout als schnell, eng und anspruchsvoll ein.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP feiert in dieser Saison ihr Comeback in Brasilien. In zwei Wochen gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft auf der modernisierten Anlage des Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania. Für viele Fahrer ist der Kurs Neuland – auch für Honda-Werkspilot Luca Marini, der sich bei einem PR-Event jedoch bereits einen ersten Eindruck verschafft hat.

Werbung

Werbung

«Ja, ich war letztes Jahr dort bei einer Veranstaltung», berichtete der Italiener. «Und in der Sicherheitskommission haben sie uns das Video gezeigt. Sie haben alle Einrichtungen und Gebäude fertiggestellt. Sie arbeiten sehr intensiv an der Anlage.»

Gespannter Blick auf die Generalprobe in Goiania

Der neue MotoGP-Standort sorgte über den Jahreswechsel für Diskussionen, weil die Streckenabnahme nicht nach Plan verlief und Zweifel aufkamen, ob der WM-Lauf Mitte März wie vorgesehen stattfinden kann. Diese Bedenken konnten inzwischen ausgeräumt werden: Mittlerweile werden bereits Veranstaltungen nationaler Serien auf der modernisierten Strecke ausgetragen. Marini verfolgt die Entwicklung aufmerksam und wartet gespannt auf die Eindrücke der lokalen Fahrer.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Schauen wir mal, wie das Gefühl ist, welches Feedback von den Jungs, von den brasilianischen Fahrern kommt», erklärte der Honda-Pilot mit Blick auf ein Rennwochenende der nationalen Meisterschaft. «Im Moment sieht es so aus, als hätten die Verantwortlichen gute Arbeit geleistet. Ich freue mich darauf, dorthin zu reisen und es zu genießen.»

Werbung

Werbung

Marini befürchtet: Überholen nur mit der Brechstange möglich

Wie sich der Kurs tatsächlich fahren lässt, ist für Marini dennoch schwer einzuschätzen. Erste Eindrücke aus Streckenplänen und Videos lassen jedoch einige Besonderheiten erkennen.

«Das ist jetzt unmöglich zu sagen», meinte der 28-Jährige. «Es ist eine ziemlich schnelle Strecke, aber sehr schmal und mit wirklich langsamen Kurven. Und sie ist kurz.»

So sieht das Strecken-Layoiut in Goiania aus
So sieht das Strecken-Layoiut in Goiania aus
Foto: Frei
So sieht das Strecken-Layoiut in Goiania aus
© Frei

Vor allem das Überholen könnte sich als Herausforderung erweisen. «Ich denke, es wird schwierig sein, dort zu überholen. Das ist der kritische Punkt, weil auch die Gerade super lang ist, aber Kurve 1 ist sehr schnell. Und wenn es eine schnelle Kurve ist und die Bremszone kurz ist, ist es schwieriger, zu überholen.»

Werbung

Werbung

Trotz dieser offenen Fragen blickt Marini der Rückkehr der MotoGP nach Brasilien positiv entgegen. Neue Strecken bedeuten für die Fahrer auch neue Möglichkeiten.

«Wir versuchen, es zu genießen. Wenn es eine neue Strecke gibt, ist das eine neue Herausforderung und eine neue Chance für alle. Also werden wir mehr als sonst pushen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien