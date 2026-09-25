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Luca Marini steckte im Desaster – und applaudierte Ersatz-Kollege Nakagami

Vor dem wichtigen Heimrennen seines Arbeitgebers Honda erlebte MotoGP-Werkspilot Luca Marini eine sportliche Schlappe. Dass er sich hinter Ersatzmann Nakagami anstellen musste, war keine Schande.

MotoGP

Luca Marini (li.) : Zog den Hut vor Ersatzfahrer Taka Nakagami
Luca Marini (li.) : Zog den Hut vor Ersatzfahrer Taka Nakagami
Foto: Gold and Goose
Luca Marini (li.) : Zog den Hut vor Ersatzfahrer Taka Nakagami
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Bei seinem persönlichen Heim-Event nur eine Woche vor dem Österreich-GP hatte sich der offizielle Honda-HRC-Castrol-Pilot Luca Marini als bester Vertreter auf Platz 9 solide verkauft. Entsprechend ging es mit hohen Erwartungen in die Steiermark. Dort traf Marinini nicht mehr auf Teamkollege Joan Mir – sondern auf den einstigen LCR-Stammfahrer und jetzigen Testfahrer Taka Nakagami. Der Japaner sollte sich im Verlauf des Events als Messlatte erweisen.

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Nach positivem Start – Marini schrammte nur um Tausendstel am direkten Q2-Einzug vorbei und war mit 0,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze noch im Rennen um Top-Resultat – kippte die Veranstaltung und wurde mit jeder weiteren Runde zum Frustfahren.

Im Qualifying holte der Honda-Pilot Platz 15, während Veteran Johann als Zehnter nun wieder das Kommando bei den Honda-Fahrern hatte. In den Rennen konnte Marini dann auch keine Impulse setzen. Im Sprint unauffälliger, noch vor Nakagami, ging der zukünftige KTM-Tech3-Pilot im Großen Preis von Österreich unter. 22 Sekunden hinter dem glänzenden Pedro Acosta kam Marini als 14. direkt hinter Ersatzmann Nakagami über die Linie.

Im Artikel erwähnt

Luca Marini (Honda) erlebte zuletzt eine negative Überraschung
Luca Marini (Honda) erlebte zuletzt eine negative Überraschung
Foto: Gold and Goose
Luca Marini (Honda) erlebte zuletzt eine negative Überraschung
© Gold and Goose

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Was für den Italiener keine Schmach war. Marini: «Taka fährt pausenlos, zuletzt auch mit der 1000er. Er ist in blendender körperlicher und mentaler Verfassung – und wir wissen, dass er generell ein sehr guter Fahrer und exzellenter Tester ist. Er hat bewiesen, dass er auch bereit für GP-Events ist. Sein Auftritt war stark. Keine Stürze, keine Punkte, er hat einen sehr guten Job gemacht und sich gut auf Motegi vorbereitet.»

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Alles probiert für zwei WM-Punkte

Von sich selbst hatte Luca Marini allerdings nichts Gutes zu berichten. «Es ging gut – als der Grip auf der Piste noch gering war. Doch als die Haftung zunahm, fanden die anderen Speed und für mich blieb es nichts anderes als ein Desaster. Ehrlich – wir haben alles probiert, das Motorrad deutlich umgebaut, haben es umgebaut, kürzer und höher gemacht, versucht, mehr Grip am Hinterrad zu erzeugen – ohne Erfolg.»

Zu den Problemen mit der Abstimmung kamen zuletzt auch zähe Manöver im GP-Rennen. Marini ächzte nach der Fahrt auf Rang 14: «Es war eine schlimme erste Runde mit viel Unruhe, auch weil ich nicht gut gestartet war. Erst als ich mich wieder voll aufs eigentliche Fahren konzentriert habe und mir den Reifen hinten gut eingeteilt habe, lief es.»

Mit Blick auf die WM-Tabelle hatte der ernüchternde Auftritt vor dem Start ins Honda-Land nur wenig Konsequenzen. Luca Marini rangiert als bester RC213V-Pilot weiter auf Platz 11. Doch KTM-Tech3-Pilot rückte zuletzt bis auf vier Zähler heran.

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Pos
Fahrer
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Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

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