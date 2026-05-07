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Luca Marini: «Vieles wird davon abhängen, wie sich das Wetter entwickelt!»

Luca Marini und Honda möchten nach dem positiven MotoGP-Test in Jerez die erzielten Fortschritte bei der RC213V in Le Mans bestätigen. Das Wetter könnte für alle der große Spielverderber sein.

MotoGP

Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
© Gold & Goose

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Beim Spanien-GP vor zwei Wochen landete Honda-Werksfahrer Luca Marini auf den Rängen 9 und 13. Beim darauffolgenden MotoGP-Test in Jerez war der Italiener gut beschäftigt. HRC legte den Fokus auf die Elektronik und das Setup bei der RC213V. Mit seinem Testtag war Marini zufrieden. Am kommenden Wochenende geht es darum, die positiven Aspekte aus dem Test in Le Mans zu bestätigen und zu sehen, ob die erzielten Fortschritte auch bei einem normalen Grand-Prix-Wochenende funktionieren.

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«Ich freue mich auf Le Mans nach dem positiven Test, den wir nach Jerez hatten; wir haben ein paar Dinge, die wir am Rennwochenende ausprobieren wollen, die uns helfen sollten. Natürlich ist es ein bisschen ein Klischee, das zu sagen, aber vieles wird davon abhängen, wie sich das Wetter entwickelt», unterstrich Marini.

Marini: «Wir müssen schnell unser Niveau erreichen»

Um beim Frankreich-GP gute Ergebnisse zu erzielen, muss Marini von Beginn an liefern – die Basis wird, wie immer, am Freitag gelegt. «Unser Fokus liegt darauf, ins Q2 zu kommen, denn das eröffnet am Samstag und Sonntag viel mehr Möglichkeiten», betonte der 28-Jährige. «Wir müssen schnell unser Niveau erreichen und dann daran arbeiten, noch ein oder zwei Schritte weiterzukommen, so wie unsere Rivalen.»

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Luca Marini hat vor dem fünften MotoGP-Event in diesem Jahr 27 Punkte auf seinem Konto. In der WM-Tabelle belegt er derzeit Rang 12.

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