Lucio Cecchinello: MotoGP soll als Premium-Produkt große Konzerne anlocken

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Die MotoGP steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Ab 2027 tritt ein neues technisches Reglement in Kraft: 850er-Motoren, weniger Aerodynamik-Freiheiten, das Aus für Ride-Height-Devices und ein Reifenwechsel zu Pirelli. Gleichzeitig will der neue Rechteinhaber Liberty Media die Königsklasse stärker als Premiumprodukt positionieren. Für LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello beginnt damit eine neue Phase der Weltmeisterschaft.
Der Italiener erwartet vor allem sportlich mehr Bewegung im Feld. Durch die neuen technischen Rahmenbedingungen könnten sich die Kräfteverhältnisse verschieben. «Natürlich wird sich mit dem neuen technischen Reglement vieles verändern. Es wird wahrscheinlich eine Art Durchmischung geben, also eine Verschiebung der Wettbewerbsfähigkeit der Motorräder», erklärte Cecchinello im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Ich erwarte, dass Ducati weiterhin sehr konkurrenzfähig sein wird. Aber wir müssen sehen, wo Honda stehen wird, wo Aprilia stehen wird, wo KTM stehen wird und wo Yamaha stehen wird.»
Gerade diese Ungewissheit mache den Reiz der kommenden Jahre aus. «Das Interessanteste wird sein, die echte Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Hersteller zu sehen», sagte der LCR-Teamchef.
Gleichzeitig rechnet er damit, dass der Promoter den Unterhaltungswert der Serie weiter steigern wird. «Die Dorna, beziehungsweise die neue MotoGP Sports Entertainment Group wird weiterhin daran arbeiten, die Meisterschaft besser zu organisieren und spektakulärer zu machen – mit mehr Entertainment für die Zuschauer und besseren Einblicken hinter die Kulissen unserer Rennwelt. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren eine große Evolution erleben.»
Fokus auf MotoGP als Premium-Produkt Der MotoGP-Promoter wolle vor allem das Gesamtbild der Serie aufwerten. «Die MotoGP-Gruppe möchte die MotoGP noch stärker als Premiumklasse positionieren – mit besseren Hospitality-Bereichen, einem schöneren Paddock und generell einem hochwertigeren Umfeld für unsere Gäste», erklärte Cecchinello.
Dabei gehe es auch um die Wahrnehmung des Sports nach außen. «Wir haben wunderbare Gäste, aber wir würden gerne weniger Leute sehen, die mit Flip-Flops und Shorts zu den Rennen kommen – so, als würden sie am Sonntagmorgen an den Strand gehen», sagte er mit einem Lächeln. «Wir wollen nicht sagen, dass wir wie die Formel 1 werden müssen, wo alle in Designer-Kleidung herumlaufen. Aber wir müssen das Niveau ein wenig anheben, denn wenn wir die größten Sponsoren anziehen wollen, müssen wir uns auch entsprechend präsentieren», stellte er klar.
Keine Abwertung für Moto2 und Moto3 In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus im Paddock zunehmend auf die Königsklasse verschoben. Die Moto2 und Moto3 gelten heute vor allem als Nachwuchskategorien für zukünftige MotoGP-Stars. Cecchinello versteht diese Entwicklung – betont aber gleichzeitig die Bedeutung der kleineren Klassen. «Es gibt viele Gerüchte über große Veränderungen in den kleineren Klassen, aber soweit ich weiß, wird es keine massiven Änderungen geben», ließ Cecchinello, der parallel zu seiner Rolle als Teamchef auch IRTA-Präsident ist, durchblicken. Gerüchte über eine mögliche Abwertung der kleineren Klassen weist Cecchinello zurück. Weder ein getrennter Paddock noch ein reduzierter Rennkalender seien geplant. «Es stimmt, dass die MotoGP-Gruppe derzeit stark daran arbeitet, die MotoGP noch mehr als Premiumklasse zu positionieren», sagte er. «Aber ich habe nichts gehört, was Moto2 und Moto3 von einigen Rennen ausschließen würde.» Auch Änderungen am Wochenendformat seien derzeit kein Thema. «Die Moto3 und Moto2 werden nicht nur am Samstag fahren», betonte Cecchinello und widersprach entsprechenden Spekulationen. Stattdessen soll das bestehende Konzept weitgehend erhalten bleiben. «Die Moto2 und Moto3 werden in allen 22 Ländern vertreten sein, und der Zeitplan wird mehr oder weniger so bleiben wie jetzt – vielleicht mit kleinen Anpassungen.»
Wachstum für alle Klassen Cecchinello ist überzeugt: Wenn die MotoGP durch Liberty Media wirtschaftlich und medial an Bedeutung gewinnt, profitieren automatisch auch die Nachwuchsklassen. «Wenn die MotoGP wächst, werden alle Plattformen wachsen – auch die Moto2 und Moto3», erklärte er. «Wir haben keinen Zweifel, dass neue Sponsoren aus anderen Branchen dazukommen werden.» Damit könnten sich auch die Partnerstrukturen im Paddock verändern. «Bisher sehen wir vor allem klassische Motorsport-Sponsoren wie Mineralölunternehmen, Energy-Drink-Marken oder Gaming-Firmen», sagte Cecchinello. «Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr große internationale Konzerne in der MotoGP sehen werden – und davon wird letztlich jeder profitieren, nicht nur die MotoGP selbst.»
