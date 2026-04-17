Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Manager Diego Tavano zur Zukunft von VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio

Als bester Ducati-Pilot in der WM-Tabelle gilt Fabio Di Giannantonio als feste Größe – auch mit Blick auf die neue MotoGP-Ära ab 2027. Dennoch Manager Diego Tavano spricht auch mit anderen Werken.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Sportmanager Tavano mit seinem MotoGP-Klienten Fabio Di Giannantonio
Sportmanager Tavano mit seinem MotoGP-Klienten Fabio Di Giannantonio
Foto: instagram Diego Tavano
Sportmanager Tavano mit seinem MotoGP-Klienten Fabio Di Giannantonio
© instagram Diego Tavano

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Während Pecco Bagnaia und Alex Marquez noch nicht zu 100 Prozent mit der Ducati Desmosedici GP26 verbrüdert sind und Weltmeister Marc Marquez mit der eigenen Verfassung kämpft, ging es für den vierten Piloten mit Werksmaterial bislang positiv in die Saison 2026. Fabio Di Giannantonio, der in Brasilien sogar «MM93» besiegte, fährt bislang konstant in den Top 5. Als Vierter der Tabelle rechtfertigt «Diggia» seine Anstellung bei Ducati Corse.

Werbung

Werbung

Im Gegensatz zu Teamkollege Franco Morbidelli ist der VR46-Pilot direkt bei Ducati Corse unter Vertrag. Di Giannantonio zu den Fahrern mit einer sicheren Perspektive für 2027 – und doch ist die MotoGP-Zukunft des Römers noch nicht festgezurrt. Wie bei den meisten Athleten der Motorrad-Königsklasse läuft auch der Vertrag von «Diggia» mit Ende der laufenden Saison aus.

Fabio Di Giannantonio vor Marc Marquez
Fabio Di Giannantonio vor Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio vor Marc Marquez
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Beauftragt mit der Zukunft des 27-Jährigen ist Diego Tavano. Der Manager von Fabio Di Giannantonio ist ein Vollprofi im Sportmanagement – jedoch noch mit vergleichsweise wenig Erfahrung im Fahrerlager der Motorrad-WM. Gegenüber den Kollegen von GPOne in Italien berichtete Tavano: «Ich muss Fabio danken, denn er hat mich in diese Welt eingeführt. Jetzt betreue ich auch andere Fahrer wie Luca Lunetta und Jacob Roulstone.»

Werbung

Werbung

Selbstbewusst formuliert der Italiener die Marschroute für das Geschäft: «Ich baue eine Agentur namens Frontrow auf, mit dem Ziel, eine Schlüsselrolle im Fahrerlager zu übernehmen.» Interessanter Hintergrund: Diego Tavanos Kerngeschäft ist das Management im italienischen Profifußball.

«Diggia» mit guten Karten bei den Verhandlungen

Im Gespräch mit GPOne bestätigte der Steuermann hinter Fabio Di Giannantonio, dass es trotz der positiven Ausgangslage noch ein Weg bis zu einer Vertragsunterzeichnung für die Zeit nach 2026 ist. Tavano: «Derzeit liegen mehrere Optionen auf dem Tisch. Wir sprechen mit mehreren Teams, wollen die Dinge aber nicht überstürzen. Fabio konzentriert sich voll und ganz auf die Meisterschaft, während ich mich um seine Zukunft kümmere und alles sorgfältig abwäge. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass diese Partnerschaft weitergehen wird. Natürlich ist der «Diggia» von vor zwei Jahren nicht mehr derselbe wie heute, und deshalb wollen sie ihn als Top-Fahrer behandeln, weshalb wir uns etwas mehr Zeit lassen.»

Fabio Di Giannantonio mit Ducati-Boss Domenicali und Manager Tavano
Fabio Di Giannantonio mit Ducati-Boss Domenicali und Manager Tavano
Foto: instagram Diego Tavano
Fabio Di Giannantonio mit Ducati-Boss Domenicali und Manager Tavano
© instagram Diego Tavano

Tavano spielt auf die Zeit vor 2024 an. Di Giannantonio-Fans erinnern sich nur ungern an die bangen Monate, als die Karriere des damaligen Gresini-Piloten am seidenen Faden hing Erst der Sensationssieg in Katar im Herbst 2023 brachte «Diggia» zurück ins Geschäft und stellte die Weichen für die spätere Vertragsunterzeichnung direkt mit Ducati Corse.

Werbung

Werbung

Auch ein Platz im Ducati-Werksteam ist denkbar

Der Manager des WM-Vierten bestätigte das Nachtrennen in der Wüste von Doha als Wendepunkt: «Es war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Ich erinnere mich, dass ich im Fahrerlager herumlief und nach Möglichkeiten suchte. Ich sprach mit allen Herstellern, dann hielt mich Uccio (Salucci; Anm.) irgendwann an und sagte, wir müssten reden. In diesem Moment wurde mir klar, dass etwas im Gange war. Es war unglaublich, vor allem, weil Fabio es verdient hatte.»

Vor dem Hintergrund, dass im Falle eines Rücktritts von Marc Marquez Ende 2026 ein weiterer Platz im Ducati-Werksteam frei werden würde, hätte Di Giannantonio als Landsmann und Podiumsfahrer gute Karten. Tavano stimmt zu, spricht aber auch in großer Loyalität gegenüber VR46 Racing: «Fabio ist ehrgeizig und will gewinnen, aber er befindet sich bereits heute in einer Spitzenposition. Selbst wenn wir unseren aktuellen Platz halten, würde dies Kontinuität in einem wettbewerbsintensiven Umfeld bedeuten.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

15

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien