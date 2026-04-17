Manager Diego Tavano zur Zukunft von VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio

Während Pecco Bagnaia und Alex Marquez noch nicht zu 100 Prozent mit der Ducati Desmosedici GP26 verbrüdert sind und Weltmeister Marc Marquez mit der eigenen Verfassung kämpft, ging es für den vierten Piloten mit Werksmaterial bislang positiv in die Saison 2026. Fabio Di Giannantonio, der in Brasilien sogar «MM93» besiegte , fährt bislang konstant in den Top 5. Als Vierter der Tabelle rechtfertigt «Diggia» seine Anstellung bei Ducati Corse.

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Im Gegensatz zu Teamkollege Franco Morbidelli ist der VR46-Pilot direkt bei Ducati Corse unter Vertrag. Di Giannantonio zu den Fahrern mit einer sicheren Perspektive für 2027 – und doch ist die MotoGP-Zukunft des Römers noch nicht festgezurrt. Wie bei den meisten Athleten der Motorrad-Königsklasse läuft auch der Vertrag von «Diggia» mit Ende der laufenden Saison aus.

Fabio Di Giannantonio vor Marc Marquez Foto: Gold and Goose Fabio Di Giannantonio vor Marc Marquez © Gold and Goose

Beauftragt mit der Zukunft des 27-Jährigen ist Diego Tavano. Der Manager von Fabio Di Giannantonio ist ein Vollprofi im Sportmanagement – jedoch noch mit vergleichsweise wenig Erfahrung im Fahrerlager der Motorrad-WM. Gegenüber den Kollegen von GPOne in Italien berichtete Tavano: «Ich muss Fabio danken, denn er hat mich in diese Welt eingeführt. Jetzt betreue ich auch andere Fahrer wie Luca Lunetta und Jacob Roulstone.»

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Selbstbewusst formuliert der Italiener die Marschroute für das Geschäft: «Ich baue eine Agentur namens Frontrow auf, mit dem Ziel, eine Schlüsselrolle im Fahrerlager zu übernehmen.» Interessanter Hintergrund: Diego Tavanos Kerngeschäft ist das Management im italienischen Profifußball.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Diggia» mit guten Karten bei den Verhandlungen

Im Gespräch mit GPOne bestätigte der Steuermann hinter Fabio Di Giannantonio, dass es trotz der positiven Ausgangslage noch ein Weg bis zu einer Vertragsunterzeichnung für die Zeit nach 2026 ist. Tavano: «Derzeit liegen mehrere Optionen auf dem Tisch. Wir sprechen mit mehreren Teams, wollen die Dinge aber nicht überstürzen. Fabio konzentriert sich voll und ganz auf die Meisterschaft, während ich mich um seine Zukunft kümmere und alles sorgfältig abwäge. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass diese Partnerschaft weitergehen wird. Natürlich ist der «Diggia» von vor zwei Jahren nicht mehr derselbe wie heute, und deshalb wollen sie ihn als Top-Fahrer behandeln, weshalb wir uns etwas mehr Zeit lassen.»

Fabio Di Giannantonio mit Ducati-Boss Domenicali und Manager Tavano Foto: instagram Diego Tavano Fabio Di Giannantonio mit Ducati-Boss Domenicali und Manager Tavano © instagram Diego Tavano

Tavano spielt auf die Zeit vor 2024 an. Di Giannantonio-Fans erinnern sich nur ungern an die bangen Monate, als die Karriere des damaligen Gresini-Piloten am seidenen Faden hing Erst der Sensationssieg in Katar im Herbst 2023 brachte «Diggia» zurück ins Geschäft und stellte die Weichen für die spätere Vertragsunterzeichnung direkt mit Ducati Corse.

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Auch ein Platz im Ducati-Werksteam ist denkbar

Der Manager des WM-Vierten bestätigte das Nachtrennen in der Wüste von Doha als Wendepunkt: «Es war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Ich erinnere mich, dass ich im Fahrerlager herumlief und nach Möglichkeiten suchte. Ich sprach mit allen Herstellern, dann hielt mich Uccio (Salucci; Anm.) irgendwann an und sagte, wir müssten reden. In diesem Moment wurde mir klar, dass etwas im Gange war. Es war unglaublich, vor allem, weil Fabio es verdient hatte.»