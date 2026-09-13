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Marc Marquez 2026 erstmals MotoGP-WM-Leader: «Es fühlt sich unwirklich an»

102 Punkte Rückstand nach Mugello, sieben Grand Prix später die WM-Führung: Titelverteidiger Marc Marquez gewann in Misano zum siebten Mal in der MotoGP und übernahm die Spitze in der Gesamtwertung.

MotoGP

Misano-Sieger und WM-Leader Marc Marquez
Misano-Sieger und WM-Leader Marc Marquez
Foto: gold & goose
Misano-Sieger und WM-Leader Marc Marquez
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Schon der Samstag gehörte Marc Marquez: Im Sprint schnappte er sich Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia) in Kurve 1 und fuhr einen Start-Ziel-Sieg heraus – sein sechster Sprint-Erfolg in dieser Saison. Am Sonntag lief es zunächst anders. Bezzecchi verteidigte die Führung in Kurve 1 und 4 mit aller Härte erfolgreich und führte, Marquez musste sich vorerst mit Platz 2 begnügen.

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Doch nach nicht einmal vier Kilometern änderte sich alles. In der schnellen Kurve 13 klappte Bezzecchi das Vorderrad ein und er schlitterte ins Kiesbett, seine Aprilia RS-GP war nicht mehr fahrtüchtig. Marquez erbte die Führung, wurde wenig später aber selbst überrumpelt, als er von Jorge Martin (Aprilia) nach sieben Runden in Kurve 4 überholt wurde und dieser daraufhin einige Meter zwischen sich und Marquez bringen konnte.

Marquez konterte Martin

Zunächst brauchte Marquez etwas, um wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Mit aufeinanderfolgenden persönlichen Bestzeiten war der 33-Jährige bald wieder am Hinterrad von Martin und setzte sich in Runde 12 in Kurve 6 mit einem sauberen Manöver an die Spitze. Martin konnte den Anschluss nicht halten und wurde im Rennverlauf bis auf Rang 5 durchgereicht. Der nächste Verfolger von Marc Marquez war bald sein jüngerer Bruder Alex.

Im Artikel erwähnt

Spannend blieb es trotzdem: Der Gresini-Pilot, der sich von Startplatz 9 auf Rang 2 vorgearbeitet hatte, kam in den letzten Runden bis auf drei Zehntelsekunden heran, ehe Marquez die Lücke wieder kontrollierte und seinem Bruder keine Chance zum Angriff gab.

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Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Luca Marini
Luca Marini
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

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Vor sieben Rennen schien der Titel abgeschrieben

Für Marc Marquez war es der 78. MotoGP-Sieg und der 104. Grand-Prix-Erfolg. In Misano triumphierte er zum siebten Mal in der Königsklasse und zum neunten Mal klassenübergreifend – auf keinem anderen Kurs, wo im Uhrzeigersinn gefahren wird, ist er erfolgreicher. Mit den maximalen 37 Punkten von Misano hält er nun bei 274 Zählern und liegt gleichauf mit Martin an der WM-Spitze, dank der höheren Anzahl Siege wird Marquez aber als Erster geführt. Kaum zu glauben: Nach Mugello hatte sein Rückstand 102 Punkte betragen!

«Es fühlt sich unwirklich an», sagte der glückliche Spanier nach dem Rennen. «Man darf niemals aufgeben. Ich werde bis zum Ende pushen. Das ist noch nicht erledigt, das ist noch nicht vorbei.» Selbstkritisch analysierte er sein Rennen: «Nach Bezzecchis Fehler war ich zu sicher, dann hat Martin mich attackiert. Danach habe ich das Vertrauen zurückgewonnen und die Pace gehalten.» Mit Blick auf den Misano-Favoriten Bezzecchi antwortete er: «Wir fahren am Limit, ein kleiner Fehler kann viele Punkte kosten.» Weiter geht es kommendes Wochenende in Österreich.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

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