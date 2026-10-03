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Marc Marquez souverän: Der Champion holte sich seinen 22. Sprint-Sieg

Marc Marquez stellte im MotoGP-Sprint in Motegi klar, wer der Weltmeister ist. In der ersten Kurve schnappte er sich Jorge Martin, danach fuhr der Ducati-Pilot einen kontrollierten Sieg nach Hause.

MotoGP

Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez hatte im MotoGP-Sprint alles im Griff
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ducati-Ass Marc Marquez zeigte im MotoGP-Sprint in Motegi eine weltmeisterliche Leistung. Von Startplatz 2 überholte er in der ersten Kurve Pole-Setter und WM-Titel-Rivale Jorge Martin (Aprilia). Danach konnten sich MM93 und der «Martinator» etwas absetzen.

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Marquez fuhr danach ein kontrolliertes Rennen, mit dem weichen Hinterreifen war er in seinem Flow. In Runde 6 fuhr er die schnellste Rennrunde, sein Vorsprung auf Martin war auf eine Sekunde angewachsen. Als Martin danach etwas näherkam, zog der neunfache Champion das Tempo wieder an. Vier Runden vor Schluss folgte eine weitere schnellste Rennrunde.

Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Honda Bikes
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio
Der Unfall von Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta & Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Alex Márquez
Das Bike von Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
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Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer & Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Raúl Fernández & Johann Zarco
Raúl Fernández & Johann Zarco
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Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
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Jorge Martin
Jorge Martin
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Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Sprint - Diogo Moreira, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Diogo Moreira, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Änderung am Bike brachte den Erfolg

Im Finish machte Martin einen kleinen Fehler. Marc Marquez überquerte dann die Ziellinie als Erster mit 2,5 sec Vorsprung auf seinen Landsmann. «Im Qualifying war mein Ziel die erste Startreihe. Von Position 1 oder 2 hatte man die beste Ausgangslage, um ein gutes Sprintrennen zu fahren», meinte Marquez im Sieger-Interview. Seine Desmosedici war für das Rennen über 12 Runden perfekt vorbereitet. «Für den Sprint haben wir eine kleine Änderung vorgenommen, ich fühlte mich damit viel besser auf dem Motorrad.»

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Wie erging es ihm mit dem Reifenverschleiß? «Sehr gut. Ich habe es nicht überprüft, aber ich konnte mit dem Reifen am Ende immer noch eine 1:43er-Runde fahren. Daher war der Reifenverschleiß gering», so Marquez. Ist der weiche Reifen eine Option für den Grand Prix am Sonntag? «Das könnte eine Option sein. Wir müssen es aber gut abwägen, denn dies bedeutet auch ein höheres Risiko», grübelte der 33-Jährige. «Das Wichtigste ist, dass wir heute das Maximum herausgeholt haben, und morgen müssen wir abwägen, welcher Reifen für uns der Beste ist.»

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«Martin war heute der gefährlichste Gegner, weil er von der Pole-Position gestartet ist, gefolgt von Acosta und Bezzecchi. Bezzecchi hatte, glaube ich, mit den Medium-Reifen etwas mehr zu kämpfen. Seltsam, denn heute Vormittag war er sehr schnell. Bei einer kleinen Temperaturänderung verändert sich der Reifen und der Grip ist ganz anders. Das ist also ein Punkt, den wir gut verstehen müssen», führte Marquez weiter aus. «Ich habe versucht, das Rennen zu kontrollieren, und in Runde 8 oder 9 habe ich versucht, noch etwas mehr zu pushen, um den Vorsprung weiter auszubauen. Ich sagte zu mir: ‘Okay, ich will die letzten drei Runden etwas entspannter fahren.’ Ich habe es gut hinbekommen.»

Marquez erzielte in Japan seinen 22. Sprint-Sieg. Da Jorge Martin aufgrund der Überschreitung der Track Limits in der letzten Runde um eine Position auf Rang 3 zurückversetzt wurde, schmolz der Vorsprung des Aprilia-Piloten in der Gesamtwertung auf sieben Punkte zusammen. «Ich bin an der Spitze gefahren und habe mich gut gefühlt. Job erledigt, morgen geht’s weiter», war Marc Marquez zufrieden.

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