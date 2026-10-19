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Marc Marquez (Ducati) stimmt sich auf Bali auf den MotoGP-Endspurt ein

MotoGP-Champion Marc Marquez genießt derzeit seinen Urlaub auf der indonesischen Insel Bali. Auch Trainingseinheiten stehen auf dem Programm – so wie bei Jorge Martin, der auf Lombok geblieben ist.

MotoGP

Marc Marquez mit Freundin Gemma Pinto
Marc Marquez mit Freundin Gemma Pinto
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez mit Freundin Gemma Pinto
© Marc Marquez

Im Artikel erwähnt

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Nach dem Indonesien-GP traten einige MotoGP-Piloten die Rückreise nach Europa an, um die zweiwöchige Pause in ihrer jeweiligen Heimat für Trainingseinheiten oder zum Entspannen zu nutzen. So legt KTM-Pilot Pedro Acosta in Spanien Motocross-Einheiten ein, um sich für die letzten fünf Grands Prix in diesem Jahr in Stellung zu bringen.

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Andere wiederum sind in Asien geblieben, um den Strapazen einer langen Heimreise zu entgehen und um Urlaub zu machen. WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat sich mit seiner Freundin Maria auf Lombok einquartiert – dort, wo auch das MotoGP-Rennwochenende stattgefunden hatte. Sein schärfster WM-Rivale, Marc Marquez (Ducati), wechselte auf die indonesische Insel Bali.

Marc Marquez trainiert auf Bali auch mit dem Rennrad
Marc Marquez trainiert auf Bali auch mit dem Rennrad
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez genießt die freien Tage auf Bali
Marc Marquez genießt die freien Tage auf Bali
Foto: Marc Marquez
Jorge Martin mit Freundin Maria Monfort auf Lombok
Jorge Martin mit Freundin Maria Monfort auf Lombok
Foto: Jorge Martin
Pedro Acosta mit seinem MX-Bike in Spanien
Pedro Acosta mit seinem MX-Bike in Spanien
Foto: Niko’s Pic
Marc Marquez trainiert auf Bali auch mit dem Rennrad
© Marc Marquez

Im Artikel erwähnt

Marc Marquez: Vorbereitung auf den Australien-GP

Auf Bali genießt der neunfache Champion die gemeinsame Zeit mit seiner Freundin Gemma. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, trainiert Marquez im Fitnessstudio. Darüber hinaus legt der 33-Jährige auch Einheiten mit dem Rennrad ein.

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In dieser Woche werden sich dann alle auf die Reise nach Australien begeben – mit oder ohne Jetlag. Vom 23. bis 25. Oktober findet das Grand-Prix-Wochenende auf Phillip Island statt. Die MotoGP-WM gastiert vorerst das letzte Mal auf der spektakulären Rennstrecke – ab 2027 findet der Große Preis von Australien in Adelaide statt.

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Jorge Martin

Aprilia Racing

355

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

353

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

309

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

258

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

245

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

172

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

166

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

125

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