Marc Marquez (Ducati) stimmt sich auf Bali auf den MotoGP-Endspurt ein
MotoGP-Champion Marc Marquez genießt derzeit seinen Urlaub auf der indonesischen Insel Bali. Auch Trainingseinheiten stehen auf dem Programm – so wie bei Jorge Martin, der auf Lombok geblieben ist.
Nach dem Indonesien-GP traten einige MotoGP-Piloten die Rückreise nach Europa an, um die zweiwöchige Pause in ihrer jeweiligen Heimat für Trainingseinheiten oder zum Entspannen zu nutzen. So legt KTM-Pilot Pedro Acosta in Spanien Motocross-Einheiten ein, um sich für die letzten fünf Grands Prix in diesem Jahr in Stellung zu bringen.
Andere wiederum sind in Asien geblieben, um den Strapazen einer langen Heimreise zu entgehen und um Urlaub zu machen. WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) hat sich mit seiner Freundin Maria auf Lombok einquartiert – dort, wo auch das MotoGP-Rennwochenende stattgefunden hatte. Sein schärfster WM-Rivale, Marc Marquez (Ducati), wechselte auf die indonesische Insel Bali.
Marc Marquez: Vorbereitung auf den Australien-GP
Auf Bali genießt der neunfache Champion die gemeinsame Zeit mit seiner Freundin Gemma. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, trainiert Marquez im Fitnessstudio. Darüber hinaus legt der 33-Jährige auch Einheiten mit dem Rennrad ein.
In dieser Woche werden sich dann alle auf die Reise nach Australien begeben – mit oder ohne Jetlag. Vom 23. bis 25. Oktober findet das Grand-Prix-Wochenende auf Phillip Island statt. Die MotoGP-WM gastiert vorerst das letzte Mal auf der spektakulären Rennstrecke – ab 2027 findet der Große Preis von Australien in Adelaide statt.
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