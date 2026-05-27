Mugello als Testlauf: Wie fit ist MotoGP-Champion Marc Marquez?

Nach einer positiven medizinischen Untersuchung reist Ducati-Pilot Marc Marquez nach Mugello – dort wird er am Donnerstag den finalen medizinischen Check absolvieren, um die Rennfreigabe zu erhalten.

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Zur Erinnerung: Marquez hatte sich bei seinem Crash im MotoGP-Sprint in Le Mans den fünften Mittelfußknochen rechts gebrochen. Danach wurde beim Champion eine Doppeloperation vorgenommen. Neben der Stabilisierung der Fraktur in seinem Fuß, wurde zugleich ein geplanter chirurgischer Eingriff an seiner Schulter durchgeführt.

MM93 wird in Mugello körperlich noch nicht bei 100 Prozent sein, was auch ein Statement des Spaniers vor dem Italien-GP belegt. «Die Genesung verläuft wie geplant, ich habe in den letzten Tagen wieder normal mit dem Training begonnen und werde hauptsächlich auf die Strecke gehen, um mein aktuelles Gefühl und meine körperliche Verfassung auf der Desmosedici zu testen. Beide Operationen sind gut verlaufen, aber wir gehen mit der gebotenen Vorsicht vor», meinte der 33-Jährige am Mittwoch.

Anspruchsvolle Strecke

In der letzten Saison konnte Marquez auf dem Autodromo Internazionale del Mugello sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. «Mugello ist eine unglaubliche Strecke – und auch eine sehr anspruchsvolle. Aber die Unterstützung aller Ducatisti wird ein zusätzlicher Motivationsschub sein, um gut abzuschneiden», ist der neunfache Champion zuversichtlich.

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Ducati Lenovo wird beim Großen Preis von Italien am Sonntag mit einer Sonderlackierung antreten – wie schon letztes Jahr. Die Farben für den Grand Prix werden am Donnerstag von Marc Marquez und Pecco Bagnaia präsentiert. Für die heimischen Ducati-Fans ist somit alles angerichtet.