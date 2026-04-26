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Marc Marquez nimmt Ducati in Schutz: «Weniger stürzen, muss besser fahren»

Im achten MotoGP-Rennen des Jahres ging Weltmeister Marc Marquez am Sonntag in Jerez zum dritten Mal leer aus. In der Gesamtwertung liegt der Ducati-Werksfahrer deswegen nur auf dem fünften Rang.

Ivo Schützbach
Von

MotoGP

Marc Marquez schaute sich den Großteil des Rennens aus der Box an
Marc Marquez schaute sich den Großteil des Rennens aus der Box an
Foto: gold & goose
Marc Marquez schaute sich den Großteil des Rennens aus der Box an
© gold & goose

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Im chaotischen Sprint am Samstag hat Marc Marquez auf dem Circuito de Jerez bei Fans und Teammitgliedern wieder einmal die komplette Emotionspalette bedient: Von am Boden zerstört nach dem Sturz bis hin zu Ekstase nach dem Sieg. Der Spanier hatte bis auf seinen Ausrutscher alles perfekt gemacht und war den Gegnern mit seinem Fahrgenie im Regen überlegen.

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Für den Grand Prix am Sonntag war der Polesetter nicht der Favorit, während des Wochenendes hatte sich Bruder Alex mit starker Pace in den Trainings in diese Rolle geschoben. Die erste Runde führte Marc das Feld an und beendete damit die 121 Führungsrunden in Folge von WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia).

Spektakulärer Crash von Marc Marquez

In der zweiten Runde wurde Marc vom späteren Sieger Alex überholt, wenig später flog er mit zirka 180 km/h spektakulär ins Kiesbett. «Irgendetwas habe ich nicht richtig gemacht, deshalb bin ich gestürzt», brachte es der Weltmeister auf den Punkt. «Mein Fehler. Ich habe das Wochenende trotzdem genossen, weil ich komfortabel unterwegs war, wenn auch nicht schnell. Im Trockenen war ich dabei, mein Ziel war Platz 3 oder 4. Als mich Alex überholte, versuchte ich nicht mit ihm zu kämpfen, weil er auf einem anderen Level war.»

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Willkommen zum Rennen in Jerez
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Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
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Di Giannantonio und Zarco
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Jerez
© Gold & Goose

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«Ich mag diese Strecke, aus unerfindlichen Gründen habe ich hier am Sonntag aber immer Pech oder mir unterläuft ein Fehler», hielt der 33-Jährige fest, der mit 44 Punkten Rückstand auf Bezzecchi auf dem fünften WM-Rang liegt.

Besonders bitter für das Ducati-Werksteam: Weil Teamkollege Pecco Bagnaia mit technischen Problemen an seiner GP26 aufgeben musste, hat die siegverwöhnte Mannschaft aus Borgo Panigale im neunten Grand Prix in Folge keinen Podestplatz errungen. So etwas gab es seit der Durststrecke zwischen Aragon 2012 und Katar 2014 nicht mehr, damals ging Ducati 24 Mal am Stück leer aus.

Marc Marquez: Nicht so locker wie 2025

Marquez betonte, dass er körperlich nach seiner schweren Schulterverletzung vom Herbst 2025 inzwischen wieder auf einem guten Niveau wäre, sich aber anpassen müsse. «Mal sehen, ob ich mein Gefühl im Test am Montag verbessern kann», überlegte der 99-fache GP-Sieger. «Es ist entscheidend, wie ich das Motorrad fahren kann. Letztes Jahr hatte ich eine gute Sitzposition und mir ging alles leicht von der Hand, das ist im Moment nicht so. Außerdem stürze ich zu viel. Spüre ich deswegen zusätzlichen Druck? Nein! Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.»

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Marc abschließend: «Ducati arbeitet hart und wir waren in diesem Rennen näher an Aprilia dran. Ich würde sogar sagen, wir waren besser, weil ein Ducati-Fahrer gewann. Es ist wichtig, dass sie bis zum Ende nie aufstecken und Druck ausüben. Ducati hat eines der besten Motorräder in der Startaufstellung, wenn nicht das beste. Ich muss einfach besser fahren. Wenn ich etwas mehr Gefühl für das Vorderrad bekomme, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen – es geht immer um einen Kompromiss. Wenn die Rundenzeit stimmt, sind die Lösungen gut.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

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+22,431

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