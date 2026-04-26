Marc Marquez nimmt Ducati in Schutz: «Weniger stürzen, muss besser fahren»

Im chaotischen Sprint am Samstag hat Marc Marquez auf dem Circuito de Jerez bei Fans und Teammitgliedern wieder einmal die komplette Emotionspalette bedient: Von am Boden zerstört nach dem Sturz bis hin zu Ekstase nach dem Sieg . Der Spanier hatte bis auf seinen Ausrutscher alles perfekt gemacht und war den Gegnern mit seinem Fahrgenie im Regen überlegen.

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Für den Grand Prix am Sonntag war der Polesetter nicht der Favorit, während des Wochenendes hatte sich Bruder Alex mit starker Pace in den Trainings in diese Rolle geschoben. Die erste Runde führte Marc das Feld an und beendete damit die 121 Führungsrunden in Folge von WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia).

Spektakulärer Crash von Marc Marquez

In der zweiten Runde wurde Marc vom späteren Sieger Alex überholt, wenig später flog er mit zirka 180 km/h spektakulär ins Kiesbett. «Irgendetwas habe ich nicht richtig gemacht, deshalb bin ich gestürzt», brachte es der Weltmeister auf den Punkt. «Mein Fehler. Ich habe das Wochenende trotzdem genossen, weil ich komfortabel unterwegs war, wenn auch nicht schnell. Im Trockenen war ich dabei, mein Ziel war Platz 3 oder 4. Als mich Alex überholte, versuchte ich nicht mit ihm zu kämpfen, weil er auf einem anderen Level war.»

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«Ich mag diese Strecke, aus unerfindlichen Gründen habe ich hier am Sonntag aber immer Pech oder mir unterläuft ein Fehler», hielt der 33-Jährige fest, der mit 44 Punkten Rückstand auf Bezzecchi auf dem fünften WM-Rang liegt.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Besonders bitter für das Ducati-Werksteam: Weil Teamkollege Pecco Bagnaia mit technischen Problemen an seiner GP26 aufgeben musste , hat die siegverwöhnte Mannschaft aus Borgo Panigale im neunten Grand Prix in Folge keinen Podestplatz errungen. So etwas gab es seit der Durststrecke zwischen Aragon 2012 und Katar 2014 nicht mehr, damals ging Ducati 24 Mal am Stück leer aus.

Marc Marquez: Nicht so locker wie 2025

Marquez betonte, dass er körperlich nach seiner schweren Schulterverletzung vom Herbst 2025 inzwischen wieder auf einem guten Niveau wäre, sich aber anpassen müsse. «Mal sehen, ob ich mein Gefühl im Test am Montag verbessern kann», überlegte der 99-fache GP-Sieger. «Es ist entscheidend, wie ich das Motorrad fahren kann. Letztes Jahr hatte ich eine gute Sitzposition und mir ging alles leicht von der Hand, das ist im Moment nicht so. Außerdem stürze ich zu viel. Spüre ich deswegen zusätzlichen Druck? Nein! Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.»

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