  Motorrad-GP

  MotoGP

  News

Marc Marquez (Ducati) gelang ein weiterer Meilenstein nach der Verletzung

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez arbeitet derzeit intensiv an seiner Genesung, um beim Sepang-Test Anfang Februar in guter Verfassung zu sein. Am Wochenende machte er einen weiteren Schritt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez trainierte seit langer Zeit wieder mit dem Mountainbike
Marc Marquez trainierte seit langer Zeit wieder mit dem Mountainbike
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez trainierte seit langer Zeit wieder mit dem Mountainbike
© Marc Marquez

Nach dem Gewinn seines neunten WM-Titels in der MotoGP-Saison 2025 eilt Marc Marquez derzeit von Termin zu Termin. Am 22. November feierte er zusammen mit Bruder und Vize-Weltmeister Alex im spanischen Cervera – es war eine große Fan-Party, bei der die beiden Helden in ihrer Heimat gefeiert wurden.

Am 6. Dezember wurde Marc Marquez bei der FIM-Gala in Lausanne geehrt. In der letzten Woche stand für MM93 und AM73 ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Als Anerkennung für ihre großartigen Leistungen wurden sie vom spanischen König Felipe VI. in Madrid zu einer Audienz geladen.

Daneben absolvierte der 32-Jährige zahlreiche Medientermine. Dazwischen versuchte er Zeit zu finden, um zu trainieren und weiter an seiner Genesung zu arbeiten. Zur Erinnerung: Marquez kollidierte im Indonesien-GP Anfang Oktober mit Aprilia-Ass Marco Bezzecchi und verletzte sich an der Schulter. Danach verpasste er die letzten vier Saisonevents.

Marc Marquez mit Bruder Alex
Marc Marquez mit Bruder Alex
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez mit Bruder Alex
© Marc Marquez

Am vergangenen Wochenende ist dem Weltmeister ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück gelungen – er trainierte, seitdem er seine Verletzung erlitten hatte, das erste Mal mit dem Mountainbike. Die Trainingseinheit fand in Torrelodones, unweit von Madrid statt. Mit dabei waren Alex Marquez und einige Freunde. Auf Instagram postete Marc Fotos und ein Video, wie sich sein Bruder einen Felsen hochkämpfte. «Ein weiterer Schritt! Erste Mountainbike-Tour», schrieb der Spanier dazu.

In rund sieben Wochen findet in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Dann wird Marc Marquez nach vier Monaten wieder auf seine rote Ducati Desmosedici steigen, um auf dem Sepang International Circuit die ersten Runden zu fahren. Davor geht es für ihn in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 18. bis 20. Januar 2026 unter dem Motto «Campioni in Pista» die offizielle Ducati-Teamvorstellung stattfindet.

Marc Marquez mit Bruder Alex und Freunden
Marc Marquez mit Bruder Alex und Freunden
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez mit Bruder Alex und Freunden
© Marc Marquez

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien