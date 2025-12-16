Marc Marquez (Ducati) gelang ein weiterer Meilenstein nach der Verletzung

Nach dem Gewinn seines neunten WM-Titels in der MotoGP-Saison 2025 eilt Marc Marquez derzeit von Termin zu Termin. Am 22. November feierte er zusammen mit Bruder und Vize-Weltmeister Alex im spanischen Cervera – es war eine große Fan-Party, bei der die beiden Helden in ihrer Heimat gefeiert wurden.

Werbung

Werbung

Am 6. Dezember wurde Marc Marquez bei der FIM-Gala in Lausanne geehrt. In der letzten Woche stand für MM93 und AM73 ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Als Anerkennung für ihre großartigen Leistungen wurden sie vom spanischen König Felipe VI. in Madrid zu einer Audienz geladen .

Daneben absolvierte der 32-Jährige zahlreiche Medientermine. Dazwischen versuchte er Zeit zu finden, um zu trainieren und weiter an seiner Genesung zu arbeiten. Zur Erinnerung: Marquez kollidierte im Indonesien-GP Anfang Oktober mit Aprilia-Ass Marco Bezzecchi und verletzte sich an der Schulter. Danach verpasste er die letzten vier Saisonevents.

Marc Marquez mit Bruder Alex Foto: Marc Marquez Marc Marquez mit Bruder Alex © Marc Marquez

Werbung

Werbung

Am vergangenen Wochenende ist dem Weltmeister ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück gelungen – er trainierte, seitdem er seine Verletzung erlitten hatte, das erste Mal mit dem Mountainbike. Die Trainingseinheit fand in Torrelodones, unweit von Madrid statt. Mit dabei waren Alex Marquez und einige Freunde. Auf Instagram postete Marc Fotos und ein Video, wie sich sein Bruder einen Felsen hochkämpfte. «Ein weiterer Schritt! Erste Mountainbike-Tour», schrieb der Spanier dazu.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

In rund sieben Wochen findet in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Dann wird Marc Marquez nach vier Monaten wieder auf seine rote Ducati Desmosedici steigen, um auf dem Sepang International Circuit die ersten Runden zu fahren. Davor geht es für ihn in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 18. bis 20. Januar 2026 unter dem Motto «Campioni in Pista» die offizielle Ducati-Teamvorstellung stattfindet.