Marc Marquez (Ducati): So half ihm Tennis-Ikone Rafael Nadal

Mit seinem Comeback und dem Gewinn des MotoGP-WM-Titels 2025 ist Marc Marquez ein Vorbild für viele Sportler. Wie ihn Landsmann und Tennisspieler Rafael Nadal in schwierigen Zeiten inspirierte.

Manuel Pecino

Von

MotoGP

Marc Marquez und Rafael Nadal
Marc Marquez und Rafael Nadal
Foto: Marc Marquez / Instagram
Marc Marquez und Rafael Nadal
© Marc Marquez / Instagram

Marc Marquez hat in der MotoGP-Saison 2025 seinen neunten WM-Titel geholt und damit sein großes Ziel erreicht. Nach einer langen und zermürbenden Verletzungsmisere feierte der Spanier im Ducati-Werksteam eines der beeindruckenden Comebacks in der Sportgeschichte.

Es waren sein eiserner Wille und mutige Karriere-Entscheidungen – als er 2024 vom Honda-Werksteam zum Satellitenteam Gresini Ducati wechselte –, die den 32-Jährigen zum Weltmeistertitel 2025 führten.

Nachdem er seinen WM-Titel in Japan vorzeitig fixiert hatte, sagte Marquez unter anderem, dass er für andere Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, eine Inspiration sein möchte. Wer war seine Inspiration in der schwierigen Zeit? «Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich 2021 mit meinem Arm in einer Schlinge zu Hause saß und Rafael Nadal nach seiner Verletzung, die man schon als sein Karriereende angesehen hatte, beim Gewinn der Australian Open zusah. Das sind Momente, die einen inspirieren, die einen motivieren», blickte MM93 zurück. «Ich kann dir zum Beispiel nicht die genauen Zahlen von Rafa Nadal nennen, aber ich weiß, was er geleistet hat und was er mir persönlich vermittelt hat. Ich würde mir wünschen, dass sich viele Menschen eher daran erinnern als an die bloßen Zahlen in einer Tabelle.»

Der Spanier Rafael Nadal gilt als einer der größten Tennisspieler aller Zeiten. Er war für insgesamt 209 Wochen die Nummer 1 der Welt und konnte in seiner Karriere 92 Einzeltitel gewinnen, darunter 22 Grand-Slam-Titel. Nadal beendete seine Karriere 2024.

Apropos Zahlen: Marc Marquez konnte in diesem Jahr 25 Siege holen – er gewann 11 Grands Prix und 14 Sprints. In der Gesamtwertung hatte er am Ende des Jahres 78 Punkte Vorsprung auf Bruder Alex – obwohl er die letzten vier Saisonevents verletzungsbedingt auslassen musste. Nach einer derartigen Leidensgeschichte so zurückzukommen, war mehr als außergewöhnlich. Ist er sich dessen bewusst? «Natürlich bin ich mir bewusst, was diese Weltmeisterschaft den Menschen vermittelt hat. Die schönen Worte meiner Kollegen, von anderen Sportlern und von euch allen», betonte er. «Ich genieße einfach meine Leidenschaft, gebe hundert Prozent, lebe, arbeite und ruhe mich aus, um meine Leistung auf der Rennstrecke und in meiner Sportart zu verbessern. Ich werde versuchen, den Menschen weiterhin Freude zu bereiten.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

