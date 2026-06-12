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Marc Marquez: Ein wichtiger, aber kleiner Teil des Ducati-MotoGP-Erfolgs

Der Ungarn-GP war auch ein Freudenfest für Statistik-Fans. Der 100. GP-Sieg von Marc Marquez war zugleich der 100. des Ducati-Werksteams. Auf der internen Liste taucht «MM93» nur im Mittelfeld auf.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marquez und Bagnaia feierten in Ungarn 100 Siege des Ducati-Werksteams
Marquez und Bagnaia feierten in Ungarn 100 Siege des Ducati-Werksteams
Foto: Gold and Goose
Marquez und Bagnaia feierten in Ungarn 100 Siege des Ducati-Werksteams
© Gold and Goose

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Der Sieg beim Ungarn-GP hatte für Marc Marquez einen weit höheren Stellenwert als die Zahlen, die kurz nach der Zieldurchfahrt über die Medienkanäle transportiert wurden. Dramaturgisch wertvoll fielen der 100. Triumph des Spaniers als Motorrad-GP-Pilot mit dem 100. Sieg der Ducati-Werksmannschaft zusammen. Während das vorproduzierte Schild zum Einsatz kam, freute sich der Weltmeister in erster Instanz über den gewonnenen Kampf gegen die langwierige, jüngste Schulterverletzung.

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Der Sieg am vergangenen Sonntag war zugleich Sieg Nummer 12 im Leder von Ducati Lenovo. Sämtliche Erfolge in Rot hatte Marc Marquez binnen 2025 auf dem Weg zu seinem siebten Titel in der Königsklasse eingefahren – die Erfolge bei Gresini zählen nicht auf das Konto der Ducati-Werksmannschaft ein.

Mit einem Dutzend Rennerfolgen rangiert Marc Marquez im guten Mittelfeld, wenn es um die Siege als Ducati-Werksfahrer geht. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt bis auf Weiteres Francesco Bagnaia und damit jener Pilot, der in Ungarn mit Marc Marquez zur Siegerehrung marschieren durfte. Bagnaia fährt bereits im sechsten Jahr für Ducati Lenovo, die meisten der 31 Siege holte er in den Jahren 2022 bis 2024. Auch zwei WM-Titel sprangen dabei heraus.

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Ducati-Superheld: Casey Stoner gewann 23 Rennen in Rot
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Foto: Gold and Goose
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Vergleichbar erfolgreich war Aussie Casey Stoner, dem es gelang, in vier Jahren 23 Siege für das Werksteam aus Bologna zu holen. Gekrönt wurde die Leistung des Supertalents gleich im ersten Jahr 2007 – Weltmeister!

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Eine spektakuläre Bilanz weist auch ein weiterer Italiener auf. Mit 14 Siegen als Ducati-Pilot rangiert Andrea Dovizioso noch vor Marc Marquez. MotoGP-Weltmeister wurde «Dovi» allerdings nie. Ein besonderer Ehrenplatz gebührt Loris Capirossi, der immerhin siebenmal für die offizielle Ducati-Corse-Einheit zur Siegerehrung ging. Denn es war Capirossi, der die damals als schwer zu beherrschende Desmosedici erstmals überhaupt zum Sieg steuerte. Der Sonntag beim Catalunya-GP 2023: ein Meilenstein für Ducati und Sieg Nummer 1 von 100.

Einmalig: Troy Bayliss siegte 2006 in Valencia als Ersatz-Pilot
Einmalig: Troy Bayliss siegte 2006 in Valencia als Ersatz-Pilot
Foto: Gold and Goose
Einmalig: Troy Bayliss siegte 2006 in Valencia als Ersatz-Pilot
© Gold and Goose

Unvergessen bis heute der einzige Sieg von Troy Bayliss in der Königsklasse. Nach guten, aber sieglosen MotoGP-Jahren als Ducati-Pilot und einer schlechten MotoGP-Saison mit Honda 2005 war Bayliss zu Ducati in die Superbike-WM gewechselt und hatte dort den wichtigen Titel eingefahren. Zum Finale wurde Bayliss als Ersatz für den verletzten Sete Gibernau nach Valencia gebeten. Ohne Vorabtraining stellte Bayliss die Ducati neben Rossi auf Startplatz 2. Im GP fuhr «Baylisstic» einen lupenreinen Start-Ziel-Sieg heraus.

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Die 100 Siege des Ducati-Werksteams:

Pecco Bagnaia: 31 Siege

Casey Stoner: 23

Andrea Dovizioso: 14

Marc Marquez: 12

Loris Capirossi: 7

Jack Miller: 3

Jorge Lorenzo: 3

Enea Bastianini: 3

Danilo Petrucci: 2

Troy Bayliss: 1

Andrea Iannone: 1

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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33

26

+24,601

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