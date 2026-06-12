Marc Marquez: Ein wichtiger, aber kleiner Teil des Ducati-MotoGP-Erfolgs

Der Sieg beim Ungarn-GP hatte für Marc Marquez einen weit höheren Stellenwert als die Zahlen, die kurz nach der Zieldurchfahrt über die Medienkanäle transportiert wurden. Dramaturgisch wertvoll fielen der 100. Triumph des Spaniers als Motorrad-GP-Pilot mit dem 100. Sieg der Ducati-Werksmannschaft zusammen. Während das vorproduzierte Schild zum Einsatz kam, freute sich der Weltmeister in erster Instanz über den gewonnenen Kampf gegen die langwierige, jüngste Schulterverletzung.

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Der Sieg am vergangenen Sonntag war zugleich Sieg Nummer 12 im Leder von Ducati Lenovo. Sämtliche Erfolge in Rot hatte Marc Marquez binnen 2025 auf dem Weg zu seinem siebten Titel in der Königsklasse eingefahren – die Erfolge bei Gresini zählen nicht auf das Konto der Ducati-Werksmannschaft ein.

Mit einem Dutzend Rennerfolgen rangiert Marc Marquez im guten Mittelfeld, wenn es um die Siege als Ducati-Werksfahrer geht. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt bis auf Weiteres Francesco Bagnaia und damit jener Pilot, der in Ungarn mit Marc Marquez zur Siegerehrung marschieren durfte. Bagnaia fährt bereits im sechsten Jahr für Ducati Lenovo, die meisten der 31 Siege holte er in den Jahren 2022 bis 2024. Auch zwei WM-Titel sprangen dabei heraus.

Ducati-Superheld: Casey Stoner gewann 23 Rennen in Rot Foto: Gold and Goose Ducati-Superheld: Casey Stoner gewann 23 Rennen in Rot © Gold and Goose

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Vergleichbar erfolgreich war Aussie Casey Stoner, dem es gelang, in vier Jahren 23 Siege für das Werksteam aus Bologna zu holen. Gekrönt wurde die Leistung des Supertalents gleich im ersten Jahr 2007 – Weltmeister!

Eine spektakuläre Bilanz weist auch ein weiterer Italiener auf. Mit 14 Siegen als Ducati-Pilot rangiert Andrea Dovizioso noch vor Marc Marquez. MotoGP-Weltmeister wurde «Dovi» allerdings nie. Ein besonderer Ehrenplatz gebührt Loris Capirossi, der immerhin siebenmal für die offizielle Ducati-Corse-Einheit zur Siegerehrung ging. Denn es war Capirossi, der die damals als schwer zu beherrschende Desmosedici erstmals überhaupt zum Sieg steuerte. Der Sonntag beim Catalunya-GP 2023: ein Meilenstein für Ducati und Sieg Nummer 1 von 100.

Einmalig: Troy Bayliss siegte 2006 in Valencia als Ersatz-Pilot Foto: Gold and Goose Einmalig: Troy Bayliss siegte 2006 in Valencia als Ersatz-Pilot © Gold and Goose

Unvergessen bis heute der einzige Sieg von Troy Bayliss in der Königsklasse. Nach guten, aber sieglosen MotoGP-Jahren als Ducati-Pilot und einer schlechten MotoGP-Saison mit Honda 2005 war Bayliss zu Ducati in die Superbike-WM gewechselt und hatte dort den wichtigen Titel eingefahren. Zum Finale wurde Bayliss als Ersatz für den verletzten Sete Gibernau nach Valencia gebeten. Ohne Vorabtraining stellte Bayliss die Ducati neben Rossi auf Startplatz 2. Im GP fuhr «Baylisstic» einen lupenreinen Start-Ziel-Sieg heraus.

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