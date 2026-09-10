Marc Marquez über veröffentlichtes Foto: Wollte die Spekulationen beenden

Nach seinem fulminanten Auftritt in Aragon, wo Marc Marquez einen Doppelsieg einfuhr, will er auch in Misano wieder um Siege kämpfen. 2025 gewann der Ducati-Werksfahrer auf der italienischen Strecke den Grand Prix, im Sprintrennen schied er aus. Insgesamt konnte Marquez auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in der Königsklasse bislang sechs GP-Siege einfahren – der Kurs liegt ihm also. «Es ist keine Strecke wie Aragon, wo ich die letzten beiden Male 37 Punkte holte. Wir versuchen aber, 100 Prozent zu geben und herauszufinden, wo die Aprilia-Fahrer stehen. Letztes Jahr war hier Marco das gesamte Wochenende sehr stark»,

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In den letzten Grands Prix war es für den Spanier ein Auf und Ab – nach den Rängen 6 und 7 in Assen folgte der Doppelsieg auf dem Sachsenring. In Silverstone musste er sich mit den Plätzen 9 und 7 begnügen. In Aragon gewann er erneut beide Rennen – die Konstanz hat gefehlt. Wird es sein Ziel für die letzten neun Grands Prix in diesem Jahr sein, konstant vorne zu sein? «Der Schlüssel für die letzten Rennen wird es sein, einfach schneller zu sein. Denn wenn man der Schnellste ist, hat man mehr Chancen. Dafür muss man aber auch ein höheres Risiko eingehen», stellte der 33-Jährige klar. «Es sieht derzeit danach aus, dass manche Fahrer mehr auf die Konstanz zählen, andere wiederum wollen der Schnellste sein. Und wenn du der Schnellste bist, ist alles einfacher. Wir versuchen einen Weg zu finden, um auf allen Strecken gut zu fahren.»

Marc Marquez: «Ich war müde, immer dieselbe Frage zu beantworten»

Marquez veröffentlichte vor einigen Tagen auf Social Media ein Bild mit freiem Oberkörper, auf dem das Ausmaß seiner Verletzungsmisere deutlich sichtbar ist. Die vielen Operationen am rechten Arm und an der Schulter haben viele Spuren hinterlassen. Weshalb hat er das Foto ausgerechnet jetzt veröffentlicht? «Ich habe bereits in Aragon gesagt, dass ich etwas müde bin, immer dieselbe Frage zu beantworten. Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass wenn es Fragezeigen und Gerüchte gibt, es der einfachste Weg ist, ehrlich zu sein. Das ist der beste Weg, um die Spekulationen zu beenden», gab Marquez zu verstehen. «Ich habe meine reale Situation hergezeigt und mein Arzt hat darüber gesprochen, wie groß die Auswirkungen der Verletzung in Indonesien 2025 waren. Darüber gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Ich versuche jetzt, konzentriert zu sein und mit dem, was mir zur Verfügung steht, um die Meisterschaft zu kämpfen.»

Die ständigen Fragen nach seiner körperlichen Verfassung hätten ihn Energie gekostet. Deshalb habe er die persönliche Entscheidung getroffen, das Foto zu veröffentlichen. «Wenn ich um die Meisterschaft kämpfen will, brauche ich meine gesamte Energie auf der Rennstrecke», unterstrich MM93. «Das war meine Strategie und jetzt bin ich entspannter. Wenn man mich jetzt nach meinem Arm fragt, dann sage ich darauf, dass ich dies bereits nach Aragon beantwortet habe.»

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Letztes Jahr lieferte sich Marc Marquez in Misano im Grand Prix ein enges Duell mit Aprilia-Ass Marco Bezzecchi. Wird es davon eine Wiederholung geben an diesem Wochenende? «Das Rennen letztes Jahr war sehr hart. Marco war dazu in der Lage, mich bis zur letzten Runde herauszufordern», blickte der Ducati-Pilot zurück. «Er wird vom ersten freien Training an schnell sein, und ich werde versuchen, nah an ihm dran zu sein. Es sieht aber danach aus, dass er dieses Jahr noch stärker sein wird.»