Marc Marquez: Freude über riesiges Porträt beim Stammfriseur

Marc Marquez befand sich in seinem Stamm-Barbershop «Barberia De Marcos» in seiner Wahlheimat Madrid, als ihn eine unerwartete Überraschung erwartete. Vor den Augen des verblüfften Marquez wurde zunächst eine große, verhüllte Tafel in den Salon getragen. Was sich darunter verbarg, durfte der neunfache Weltmeister selbst enthüllen: ein überdimensionales Spezialporträt seiner Person.
Geschaffen wurde das beeindruckende Kunstwerk von der jungen, aufstrebenden Künstlerin Janna Antich, die mit einer markanten Schwarz-Weiß-Technik arbeitet. Antich hielt den emotionalen Überraschungsmoment auch per Video fest. Das Porträt zeigt Marquez in jenem Augenblick, in dem er seinen offiziellen Dorna-Weltmeisterpokal innig umarmt – ein Sinnbild für seine außergewöhnliche Karriere. Der sichtlich gerührte Marquez bedankte sich herzlich bei der Künstlerin für das Werk. Janna Antich lebt in Barcelona und hat sich mit ihren Porträts bereits einen Namen in der internationalen Sportwelt gemacht. Zu ihren bisherigen Auftraggebern zählen unter anderem Stars des FC Barcelona. Auch Jungstar Lamine Yamal, Raphinha sowie Barca-Ikone Luis Enrique erhielten bereits Werke aus ihrer Hand.
Doch für Marquez richtet sich der Blick längst wieder nach vorne. Der volle Fokus gilt der neuen MotoGP-Saison. Nach jüngsten Trainingseinheiten mit der Supersport-Ducati wird sich der Spanier in dieser Woche auf den Weg nach Asien machen. Dort beginnt das Rennjahr 2026 mit den offiziellen Testfahrten auf dem Sepang International Circuit in Malaysia.
Der sogenannte Shakedown-Test für MotoGP-Rookies und Concession-Teams startet bereits am kommenden Dienstag. Am 17. Februar feiert Marc Marquez zudem seinen 33. Geburtstag – ein besonderes Datum mitten in der intensiven Vorbereitungsphase auf eine neue Saison.
