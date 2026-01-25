Weiter zum Inhalt
Marc Marquez: Freude über riesiges Porträt beim Stammfriseur
Eine besondere Ehrung erlebte MotoGP-Weltmeister Marc Marquez kürzlich bei einem ganz alltäglichen Termin – bei einem Friseurbesuch in seiner Wahlheimat Madrid.
MotoGP
Marc Marquez enthüllte sein Porträt in MadridMarc Marquez enthüllte sein Porträt in MadridFoto: Marquez
Marc Marquez enthüllte sein Porträt in Madrid© Marquez
Marc Marquez befand sich in seinem Stamm-Barbershop «Barberia De Marcos» in seiner Wahlheimat Madrid, als ihn eine unerwartete Überraschung erwartete. Vor den Augen des verblüfften Marquez wurde zunächst eine große, verhüllte Tafel in den Salon getragen. Was sich darunter verbarg, durfte der neunfache Weltmeister selbst enthüllen: ein überdimensionales Spezialporträt seiner Person.
Geschaffen wurde das beeindruckende Kunstwerk von der jungen, aufstrebenden Künstlerin Janna Antich, die mit einer markanten Schwarz-Weiß-Technik arbeitet. Antich hielt den emotionalen Überraschungsmoment auch per Video fest. Das Porträt zeigt Marquez in jenem Augenblick, in dem er seinen offiziellen Dorna-Weltmeisterpokal innig umarmt – ein Sinnbild für seine außergewöhnliche Karriere. Der sichtlich gerührte Marquez bedankte sich herzlich bei der Künstlerin für das Werk. Janna Antich lebt in Barcelona und hat sich mit ihren Porträts bereits einen Namen in der internationalen Sportwelt gemacht. Zu ihren bisherigen Auftraggebern zählen unter anderem Stars des FC Barcelona. Auch Jungstar Lamine Yamal, Raphinha sowie Barca-Ikone Luis Enrique erhielten bereits Werke aus ihrer Hand.
Marc Marquez in seinem Stamm-Barbershop «Barberia De Marcos»Marc Marquez in seinem Stamm-Barbershop «Barberia De Marcos»Foto: Marquez
Marc Marquez in seinem Stamm-Barbershop «Barberia De Marcos»© Marquez
Doch für Marquez richtet sich der Blick längst wieder nach vorne. Der volle Fokus gilt der neuen MotoGP-Saison. Nach jüngsten Trainingseinheiten mit der Supersport-Ducati wird sich der Spanier in dieser Woche auf den Weg nach Asien machen. Dort beginnt das Rennjahr 2026 mit den offiziellen Testfahrten auf dem Sepang International Circuit in Malaysia.
Der sogenannte Shakedown-Test für MotoGP-Rookies und Concession-Teams startet bereits am kommenden Dienstag. Am 17. Februar feiert Marc Marquez zudem seinen 33. Geburtstag – ein besonderes Datum mitten in der intensiven Vorbereitungsphase auf eine neue Saison.
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
