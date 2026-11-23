Beim Großen Preis von Portugal drehte sich aus gutem Grund alles um Spaniens Motorrad-Superheld Marc Marquez. «MM93» hatte bereits am Samstag alle Karten in der Hand, vertagte die Titelentscheidung nach einem Crash auf den GP-Sonntag. Als Marc Marquez in der vorletzten Runde zu Boden ging, wurde die Werks-Ducati an dritter Stelle auf Podiumskurs geführt.

Werbung

Werbung

Nach dem Dilemma zwei Minuten vor der Flagge und dem achtem MotoGP-Titel entschied sich der haushohe Titelfavorit für Matchball Nummer 3 für eine nochmals defensivere Strategie. Von der Startlinie ging es zunächst an Bezzecchi vorbei an die Spitze der MotoGP. Doch noch im ersten Umlauf gingen zwei Aprilia-Piloten vorbei, in Runde 2 verlor der Multiweltmeister gleich vier Plätze – was für einen Marc Marquez eigentlich nur bei einem technischen Defekt vorstellbar ist.

Marc Marquez verschenkte bewusst WM-Punkte

Platz 9 war das Ziel – dieser Rang bedeutete beim GP-Rennen einmalig mehr als Platz 1 auf der Strecke. Diese Position war der Schlüssel zum MotoGP-Olymp, dem achten Titel in der Topliga des Sports. Marquez ordnete alles dem größten Karriereerfolg unter, ließ Piloten wie Brad Binder ziehen, achtete ausschließlich auf das gesetzte Ziel – und schenkte dabei auch Punkte her. Was in der Fahrer-WM kalkuliert war und am Ende sicher zum Titel führte, war aus Sicht von Arbeitgeber Ducati weit weniger positiv.

Marc Marquez widmete seinem Titelgewinn alle Energie Foto: Gold and Goose Marc Marquez widmete seinem Titelgewinn alle Energie © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Dadurch, dass Marc Marquez nicht im Traum daran dachte, sich in Portimao mit dem Aprilia-Trip Bezzecchi, Martin und Fernandez anzulegen, ging das Triple mit maximaler Punktzahl in der Hersteller-WM an den Rivalen aus Noale. Kurioser Nebeneffekt der Marc-Marquez-Strategie war der Verlust der WM-Führung seines Herstellers bei den Konstrukteuren. Fraglos steht die Fahrer-WM in der Wahrnehmung an erster Stelle, doch für die Marketing-Abteilung in Bologna war der Aprilia-Durchmarsch an der Algarve dennoch ein herber Rückschlag.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Aprilia war mit einem Punktedefizit von acht Zählern in Portimao angereist und verließ Station 21 mit einem Plus von neun Punkten. Dank der Resultate an beiden Renntagen holte Aprilia 17 Punkte mehr als Ducati. Bester Punktesammler für Ducati Corse war nach Platz 3 im Sprint und Rang 4 am Sonntag VR46-Athlet Fabio Di Giannantonio.

Fabio Di Giannantonio (4.) war in Portimao erfolgreichster Ducati-Pilot Foto: Gold and Goose Fabio Di Giannantonio (4.) war in Portimao erfolgreichster Ducati-Pilot © Gold and Goose

Wenn sich der verdient gesteigerte Alkohol-Gehalt bei Marc Marquez und der gesamten Ducati-Mannschaft wieder bei null eingestellt hat, muss also eine Strategie reaktiviert werden, die auf volle Attacke in Valencia abzielt. Mit den Resultaten im Portimao-Sprint feierte Aprilia Racing bereits die Team-Weltmeisterschaft.

Werbung

Werbung

Damit läuft in Valencia alles auf einen Kampf der MotoGP-Giganten hinaus. Denn mit einem reinen Schaulaufen zum Ausklang der 1000er-Ära ist es für Ducati nicht getan. Ducati Corse will und muss alles dafür tun, um das einmalig erfolgreiche Kapitel in der Rennsportgeschichte ohne Makel abzuschließen. Dem fünften Titel in der Fahrer-WM soll eine sechste Krone in Serie bei den Herstellern folgen.

Hersteller-WM: Ducati muss in Valencia auf breiter Front attackieren

Die Ausgangslage ist mit einer Kampfansage gleichzusetzen. Umgemünzt auf Resultate stehen die sechs Ducati-Racer vor einer schweren Aufgabe. Mit einer Differenz von neun Punkten würde es Ducati nicht reichen, wenn Marc Marquez beide Rennen in Valencia gewinnt und ein Aprilia-Pilot in beiden Rennen Zweiter wird. Der Titel ginge mit einem Punkt Vorsprung an Aprilia. Was auch heißt, dass eine Solo-Show des Rekord-Champions nicht ausreicht. Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio als MotoGP-Großkaliber sind also gefragt. Doch ob «AM73» und «Diggia» zwei Tage vor ihrem Dienstantritt im KTM-Werksteam alles auf eine Karte setzen?

Auch wenn der wichtigste MotoGP-Titel für 2026 vergeben ist, bleibt es auch in der Königsklasse spannend. Geht Ducati volles Risiko, um die 1000er-Ära erfolgreichste Marke abzuschließen, oder lenkt man die Energien bereits jetzt auf das neue Zeitalter, das am 1. Dezember mit dem 850er-Test in Valencia beginnt? Antworten folgen bereits in Kürze.

Werbung