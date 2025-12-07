Marc Marquez: Gute Laune mit beiden MotoGP-Rookies

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Bei der traditionellen FIM-Gala, die in diesem Jahr in Lausanne über die Bühne ging, war die Elite des weltweiten Motorradrennsports versammelt. Sämtliche Weltmeister und Top3-Rennsportler der abgelaufenen Saison 2025 waren in der Westschweiz mit dabei und erhielten in feierlichem Rahmen ihre Awards.
Viel Spaß hatten dabei auch die Vertreter aus der MotoGP-WM. Marc Marquez hatte seinen Auftritt als Weltmeister und sehr viel Freude hatte der 32-jährigen Spanier offensichtlich aber auch beim Treffen mit den beiden Rookies der kommenden MotoGP-Saison: Neben Moto2-Weltmeister Diogo Moreira (21), mit dem er regelmäßig trainiert, war auch Toprak Razgatlioglu (29). Der Neuzugang aus der Superbike-WM sprach dabei auch über seine erste Pramac-Yamaha-Erfahrung beim offiziellen Test in Valencia (auch im Interview mit SPEEDWEEK.com). Die drei MotoGP-Asse machten spontan ein Selfie. Marquez und Razgatlioglu lernten sich erstmals besser kennen. Zwischen dem türkischen Superbike-Weltmeister und dem neunfachen Champion gab es eine weitere amüsante Begegnung: Die beiden Asse wurden vom Veranstalter FIM vorab gemeinsam zu einem Termin in der Arena kutschiert, ähnlich wie es in der MotoGP-WM nach den Sprintrennen mittlerweile der Brauch ist. Dabei ging es um die Aussprache des zweifellos nicht einfachen Nachnamen Razgatlioglu, bei dem sich Marquez noch etwas schwer tut. Toprak hatte darauf eine einfache und schelmische Antwort: «Es ist vielleicht das Beste, wenn du einfach ‹el Turco› sagst.» Also «der Türke» auf Spanisch.
