Marc Marquez: Gute Laune mit beiden MotoGP-Rookies
MotoGP-Weltmeister Marc Marquez traf bei der FIM-Gala in Lausanne die beiden Rookies für die kommende Saison: Moto2-Weltmeister Diogo Moreira und Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu.
MotoGP
Marc Marquez (l.) mit Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu (r.)Marc Marquez (l.) mit Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu (r.)Foto: Marquez via Instagram
Marc Marquez (l.) mit Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu (r.)© Marquez via Instagram
Bei der traditionellen FIM-Gala, die in diesem Jahr in Lausanne über die Bühne ging, war die Elite des weltweiten Motorradrennsports versammelt. Sämtliche Weltmeister und Top3-Rennsportler der abgelaufenen Saison 2025 waren in der Westschweiz mit dabei und erhielten in feierlichem Rahmen ihre Awards.
Viel Spaß hatten dabei auch die Vertreter aus der MotoGP-WM. Marc Marquez hatte seinen Auftritt als Weltmeister und sehr viel Freude hatte der 32-jährigen Spanier offensichtlich aber auch beim Treffen mit den beiden Rookies der kommenden MotoGP-Saison: Neben Moto2-Weltmeister Diogo Moreira (21), mit dem er regelmäßig trainiert, war auch Toprak Razgatlioglu (29). Der Neuzugang aus der Superbike-WM sprach dabei auch über seine erste Pramac-Yamaha-Erfahrung beim offiziellen Test in Valencia (auch im Interview mit SPEEDWEEK.com). Die drei MotoGP-Asse machten spontan ein Selfie. Marquez und Razgatlioglu lernten sich erstmals besser kennen. Zwischen dem türkischen Superbike-Weltmeister und dem neunfachen Champion gab es eine weitere amüsante Begegnung: Die beiden Asse wurden vom Veranstalter FIM vorab gemeinsam zu einem Termin in der Arena kutschiert, ähnlich wie es in der MotoGP-WM nach den Sprintrennen mittlerweile der Brauch ist. Dabei ging es um die Aussprache des zweifellos nicht einfachen Nachnamen Razgatlioglu, bei dem sich Marquez noch etwas schwer tut. Toprak hatte darauf eine einfache und schelmische Antwort: «Es ist vielleicht das Beste, wenn du einfach ‹el Turco› sagst.» Also «der Türke» auf Spanisch.
Übrigens: Im Schokoladen-Land Schweiz gab es auch Schoko-Awards mit FIM-Logo für die Preisträger, die sie sogar unter Anleitung eines Schokolade-Weltmeisters selbst herstellen durften.
