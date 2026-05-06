Marc Marquez in Jerez: Ein Sturz, der für das Ende einer Ära steht?

Wann ist «nur ein weiterer Sturz» ein Sturz zu viel? Das werden sich Marc Marquez und das Ducati-Lenovo-Team nach seinem spektakulären Highspeed-Crash in Jerez sicherlich fragen. Nicht, dass es ihm fremd wäre, wieder aufzustehen, sich den Kies abzuklopfen und weiterzufahren. Das Limit zu finden, indem man es überschreitet, ist ein entscheidender Bestandteil seiner Technik.

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Dieser Sturz in der zweiten Runde des Spanien-GP war jedoch anders. Zum einen ereignete er sich in Kurve 11, der schnellsten auf der andalusischen Rennstrecke. Es ist zwar eine schwierige Kurve, aber ein ungewöhnlicher Ort für einen Sturz. An einem Wochenende mit insgesamt 48 Stürzen (unter dem Durchschnitt) stürzte dort nur ein weiterer Fahrer – Sergio Garcia aus der Moto2.

Noch wichtiger war, dass Marc keine Erklärung hatte. Für die Öffentlichkeit war es «ein kleiner Fehler». Aber auch für sein Team war der Crash seltsam. Keine Erklärung. Und wie jeder Fahrer weiß, sind die Stürze, die einen überraschen und für die man keine Erklärung findet, die schlimmsten. Das sind diejenigen, die einem den Schlaf rauben.

Zur Erinnerung: Es war Marcs zweiter Sturz im Rennen an jenem Wochenende. Er stürzte auch im Sprint am Samstag, der nach der Hälfte der Distanz von einem plötzlichen Starkregen unterbrochen wurde. In typischer Manier schaffte er es jedoch wieder aufzuspringen, über die Rennstrecke in die Box zu sausen, um sein zweites Bike mit Regenreifen zu holen, und wieder hinauszufahren … um ein verrücktes Rennen zu gewinnen. Typisch Marquez.

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Tatsächlich ist das Überstehen von Stürzen typisch für Marquez. Er hat nicht immer die meisten Stürze in einem einzigen Jahr verbucht, aber es ist ziemlich oft vorgekommen. So war es 2022 (22 Stürze) und 2023 (29), dem letzten seiner zunehmend schwierigen späten Honda-Jahre, als er nicht nur mit einer hartnäckigen Verletzung, sondern auch mit einem immer schwieriger zu bändigenden Motorrad zu kämpfen hatte.

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Als er 2024 auf die Ducati umstieg, stürzte er 24 Mal – nur Acosta (28) hatte noch mehr Stürze zu verzeichnen.

Einfach nur zu stürzen, selbst bei hoher Geschwindigkeit, wird MM93 nicht aus der Ruhe bringen. Warum also die Sorge? Weil es Teil eines Musters sein könnte. Ein Moment, der sein Selbstvertrauen untergräbt. Der Auslöser für einen kostspieligen Vertrauensverlust.

Wir sprechen hier von Marc Marquez, dem Fahrer, der Valentino Rossi, den Größten seiner Generation, besiegte – was Zweifel ein wenig weit hergeholt erscheinen lässt. Aber es scheint, als hätte sich die Hintergrundmusik verändert, leicht, aber deutlich.

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Zum Beispiel hat Jorge Lorenzo angedeutet, dass die höheren Kurvengeschwindigkeiten den großen Star ins Straucheln gebracht haben … dass er Schwierigkeiten hat, seinen Fahrstil an die neuesten Entwicklungen anzupassen. Was albern klingt, aber fairerweise muss man sagen, dass das irgendwann allen alternden Fahrern passiert, egal wie großartig sie zuvor waren.

Jedes neue Genie setzt neue Maßstäbe, während andere Fahrer nachziehen, nach neuen Wegen suchen und diese schließlich finden, um aufzuholen. Während die Verfolger neue Techniken entwickeln, fällt es dem einstigen und nun zwangsläufig älteren Spitzenreiter schwer, seinen eigenen Fahrstil anzupassen. Alte Hunde, neue Tricks.

Jorges Meinung ist nicht zu ignorieren, und darüber hinaus gibt es einen eher prosaischen Grund für ihre Glaubwürdigkeit: einen rein körperlichen. Die Verletzung, die Marcs triumphale Saison 2025 in Indonesien vorzeitig beendete, nachdem er den Titel bereits fünf Events vor Saisonende gewonnen hatte. Ironischerweise wurde sie verursacht, als er von seinem derzeitigen Erzrivalen Marco Bezzecchi abgeräumt wurde (dem er sofort und öffentlich vergab. Was für ein anständiger Kerl er doch ist.).

Nach einer weiteren Operation startete Marc in dieses Jahr, ohne dass seine rechte Schulter vollständig genesen war, und auch nach vier Rennwochenenden ist sie noch immer nicht wieder ganz in Ordnung. Vielleicht wird sie es nie sein. Das bedeutet, dass er nicht mit seiner gewohnten Kraft und Beweglichkeit im Oberkörper fahren kann. Möglicherweise wird er dazu nie wieder in der Lage sein.

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Hinzu kam eine scheinbar geringfügige, aber dennoch kostspielige Instabilität der neuesten Ducati, die Marcs Leistung in den ersten Runden zusätzlich beeinträchtigte. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass seine Rundenzeiten gegen Ende des Rennens genauso schnell sind wie die des Führenden, doch bis dahin hatte er bereits zu viel Boden verloren.

Ducati hat dieses Problem bei den Tests nach Jerez vielleicht gelöst, vielleicht aber auch nicht; dort wurden die wohlklingenden Berichte über «vielversprechende Fortschritte» wie üblich von einem Mangel an aussagekräftigen Details begleitet.

Marc ist wirklich darauf angewiesen, dass sie eine Lösung finden. Er mag einer der größten Fahrer aller Zeiten sein, aber er ist immer noch ein verletzlicher Mensch, und zwar in einer Phase seines Lebens und seiner Karriere, in der viele Ziele bereits erreicht wurden und die Dringlichkeit der Jugend keine Rolle mehr spielt.

Es ist noch zu früh, um den ersten Teil der Saison 2026 als Vertrauenskrise zu bezeichnen, aber alle Zutaten dafür sind vorhanden.

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Die kommenden Rennen werden entscheidend sein, wenn Marc seine Herrschaft fortsetzen will.