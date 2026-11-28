Marc Marquez dachte tatsächlich darüber nach, die Strafe zu ignorieren. Mitten im Kampf gegen Jorge Martin wollte der Ducati-Werkspilot nicht zu seinen beiden Long-Laps abbiegen. Es war sein letzter MotoGP-Sprint , und nach dem Feuer an seiner Desmosedici unmittelbar vor dem ursprünglich geplanten Start fühlte er sich ungerecht behandelt. Am Ende absolvierte er die zusätzliche Strecke doch – und wurde beim Saisonfinale in Valencia mit 12,697 Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi nur 13.

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«Ich kämpfte gerade mit Martin und dachte: Nein, ich werde sie nicht absolvieren», räumte Marquez am Samstagnachmittag ein. Er wusste allerdings, welche Konsequenzen ihm drohten. «Dann hätte es eine Durchfahrtsstrafe und vielleicht die schwarze Flagge gegeben. Dafür war es nicht der richtige Zeitpunkt. Also habe ich die Strafe absolviert.»

Marc Marquez ging im finalen MotoGP-Sprint seiner Karriere leer aus Foto: Gold and Goose Photography Marc Marquez ging im finalen MotoGP-Sprint seiner Karriere leer aus © Gold and Goose Photography

Feuer nach dem Startabbruch

Der Ärger des Weltmeisters richtete sich vor allem gegen den Ablauf vor dem Start. Während im hinteren Feld Fahrer winkten und sich die Freigabe verzögerte, wartete Marquez auf den Rennstart. Dann stiegen Rauch und Flammen auf. Er versuchte, das Motorrad aus der Startaufstellung zu schieben, musste aber abspringen, als auf der rechten Seite Feuer aus der Verkleidung schlug. Die Desmosedici landete auf der Zielgeraden und wurde gelöscht.

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Sein rechtes Bein blieb unverletzt. «Es wurde nur sehr warm», berichtete Marquez. Ein brennendes oder stechendes Gefühl habe er nicht gespürt, weshalb er sich keine größeren Sorgen gemacht habe.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: Rennen MotoGP MotoGP World Championship 29.11.2026 - 13:15

Die Werks-Ducati von Marc Marquez fing kurz vor dem Start Feuer Foto: Jaromir Havranek Die Werks-Ducati von Marc Marquez fing kurz vor dem Start Feuer © Jaromir Havranek

Die Ursache für das Feuer sah der Spanier in der langen Wartezeit mit aktivierter Launch Control. «Wir standen zehn Sekunden und das Motorrad hing im Begrenzer. Das sind MotoGP-Motorräder, bei denen alles am Limit konstruiert ist. Fünf Sekunden sind möglich, zehn nicht», erklärte er. Aus seiner Sicht war die Überhitzung damit eine Folge der verzögerten Startfreigabe.

Werden die Regeln erneut wegen Marquez angepasst?

Dass das Verlassen der Startaufstellung zwei Long-Laps nach sich zog, entsprach dem Reglement. Die Regel war ausgerechnet nach Marquez’ eigenem Verhalten beim Austin-GP 2025 eingeführt worden. Damals hatte er das Grid verlassen und damit einen Startabbruch ausgelöst. In Valencia durfte er mit dem Ersatzmotorrad wieder seine ursprüngliche Startposition einnehmen, musste aber die Strafe absolvieren.

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«Regeln sind Regeln. Aber ich glaube, dass sie diese Regel für die Zukunft ändern werden», sagte Marquez. «Ich kann lächeln, weil die Meisterschaft entschieden ist. Aber es war nicht fair.» Zwar habe seine Ducati ein technisches Problem gehabt, dieses sei seiner Meinung nach aber durch ein Problem im Ablauf der Rennleitung entstanden.

Auch die Länge der Unterbrechung kritisierte der Ducati-Pilot. Zwischen dem ursprünglich geplanten Start und der neuen Aufwärmrunde lagen rund 25 Minuten. «Eine Startverzögerung bedeutet fünf Minuten, nicht 25», meinte Marquez. Für ihn wäre deshalb ein anderer Ablauf richtig gewesen: «Alle zurück an die Box, Reifenwärmer aufziehen und die Motorräder überprüfen.»

Ducati habe sich auch um die übrigen Maschinen im Feld gesorgt. «Sie wussten nicht, wie es um die Motoren und Kupplungen steht», erklärte Marquez. Doch auch beim anschließenden Schnellstartverfahren sah er Verbesserungsbedarf. Als er wieder in der Startaufstellung ankam, habe sich der Streckenposten bereits entfernt. «Ich hatte keine Zeit mehr, das hintere Device und die Startkontrolle zu aktivieren. Deshalb war der Start etwas chaotisch und schwierig.»

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Marquez genoss das Duell mit Martin

Marquez verlor zunächst Positionen, kämpfte sich in den ersten Kurven aber wieder hinter die beiden Werks-Aprilia. Bezzecchi setzte sich vorn ab, während Marquez Martin attackierte. Nach einem erfolgreichen Manöver geriet der Spanier jedoch von der Linie und musste den Aprilia-Piloten wieder ziehen lassen.

«Diese fünf oder sechs Runden mit der Spitzengruppe habe ich genossen», sagte Marquez. Nach den beiden Long-Laps war ein Punkterang außer Reichweite. «Danach habe ich es ruhiger angehen lassen und das Rennen beendet.»

Für Ducati verschlechterte sich die Lage in der Hersteller-WM deutlich. Fabio di Giannantonio war als Fünfter bester Fahrer der Marke. Aprilia geht nun mit 16 Punkten Vorsprung in den letzten Grand Prix. Ein Aprilia-Pilot in den Top-6 genügt am Sonntag, um den Herstellertitel unabhängig vom Ducati-Ergebnis zu sichern.

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Podium beim Abschied? «Die Emotionen sind da»

Marquez beschäftigt vor seinem letzten Rennen allerdings noch mehr als der sportliche Ausgang. «Es ist eines der schönsten Wochenenden meiner Karriere, aber auch eines der schwierigsten», gestand er. Schon in der Sprintaufstellung sei es ihm schwergefallen, seine Gefühle zu kontrollieren. «Ich bin ein Mensch, und ich habe damit zu kämpfen. Ich versuche, in den Rennmodus zu kommen, aber das ist extrem schwierig.»

Die öffentliche Bekanntgabe seines Rücktritts habe ihn zumindest erleichtert. In der Nacht vor der Ankündigung schlief er nach eigenen Angaben fünf Stunden, danach neun. Auf die letzte Rennrunde am Sonntag wollte er gedanklich noch nicht vorgreifen.

«Natürlich würde ich gern auf dem Podium stehen. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich in diesem Modus und voll konzentriert sein werde», sagte Marquez. «Ich bin ein Mensch. Und die Emotionen sind da.»