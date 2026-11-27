Es ist unfassbar, aber doch wahr. Marc Marquez verkündete nur Minuten vor dem Start des FP1 zum Großen Preis von Valencia seinen Rücktritt. Während sich das Feld in gewohnter Routine auf die Session vorbereitete, hielt Marquez Tafeln in die Kamera mit der Schockbotschaft.

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Was zunächst nach einem Gag aussah, stellte sich schnell als Wahrheit heraus. In der Box von Ducati Lenovo erhielt Marc Marquez spontan Applaus, doch Fassungslosigkeit auch im Ducati Lager. Rennsportchef Gigi Dall’Igna blickte erstarrt ins Leere. Der Corse-Boss verliert den Weltmeister und damit das wichtigste Element des gesamten Ducati-MotoGP-Projekts. Eine Box weiter – Alex Marquez mit Tränen in den Augen.



Noch einmal: Marc Marquez, der vor einer Woche seinen achten MotoGP-Titel und zehnten GP-Titel, der Marc Marquez, der einen Zweijahresvertrag mit Ducati unterschrieb, der am Dienstag auf die neue 850er-Ducati steigen sollte und der Marquez, der sich mit KTM-Heißsporn Pedro Acosta um die MotoGP-Vorherrschaft streiten will – hat seinen Rücktritt verkündet.

Während das FP1 in Valencia über die Bühne geht, mit Marc Marquez auf Bestzeitenjagd, herrscht beim MotoGP-Finale weiter Ungläubigkeit – die Bombe zündete um 10.40 Uhr mit voller Kraft. Zwar hatte es immer wieder Gerüchte zu einem möglichen vorgezogenen Karriereende gegeben, doch von allen Seiten wurde immer wieder bestätigt: Marc Marquez wird mit in die 850er-Ära ziehen und seinen Vertrag mit Ducati Corse bis Ende 2028 erfüllen. Dazu wird es nicht kommen. Der Rekordchampion bestreitet noch den Sprint und GP in Valencia – und tritt zurück.

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Marc Marquez schockte die MotoGP in Valencia Foto: motogp.com Marc Marquez schockte die MotoGP in Valencia © motogp.com

Um 10.30 Uhr begannen die üblichen Vorbereitungen in der Boxenanlage, die Piloten bereiteten sich mit ihren Crews auf die FP1-Session vor. Dann winkte Marquez die Live-Kamera zu sich und vollzog binnen 30 Sekunden seinen Rücktritt. Wortlog hielt der Weltmeister nach und nach handbeschrieben Tafeln in die Kamera.

Botschaft 1: «Reden werden wir später, aber zunächst das..» Bozschaft 2: «Danke an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben.» Botschaft 3: «Ich hoffe ihr habt es genauso genossen wie ich.» Botchaft 4: «Dieses wird mein letztes MotoGP-Rennen sein.» Botschaft 5: «Wir haben Geschichte geschrieben.» Ruhe. Dann erreichte einsetzender Applaus den Rekordweltmeister, der selbst wie in Trance schien. Nur drei Minuten später bog die Startnummer auf die Rennstrecke von Valencia ein.

Marc Marquez verkündete seinen Rücktritt und ging ins FP1 Foto: Gold and Goose Marc Marquez verkündete seinen Rücktritt und ging ins FP1 © Gold and Goose

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Mit der Rücktritts-Bombe driftet das MotoGP-Finale 2026 in ein weiteres Marc-Marquez-Wochenende ab. Vor einer Woche drehte sich alles um die sportliche Krönung einer überragenden Laufbahn – nun geht es schlagartig um das Ende der Ära «MM93».