Marc Marquez: Laureus-Niederlage gegen Tennisstar Carlos Alcaraz

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Vor dem anstehenden Europa-Start der MotoGP-WM mit dem Grand Prix von Spanien in Jerez de la Frontera war die iberische Halbinsel zu Beginn der Woche Schauplatz eines weiteren Groß-Events. In der Metropole Madrid wurden am Montagabend die «Laureus World Sports Awards» vergeben. Schauplatz für die 26. Ausgabe des begehrten Preises war die sogenannte «Galeria de Cristal» im Palacio de Cibeles im Zentrum der Stadt.
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Bei der Veranstaltung wurden die begehrten Laureus-Trophäen in insgesamt elf Kategorien vergeben. Gleich zu Beginn des Abends ging es dabei um die Trophäe für den männlichen Sportler des Jahres. Bei diesem war auch der Zweirad-Motorsport vertreten – denn nominiert war in der Riege der Ausnahme-Athleten auch MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Der 33-jährige Ducati-Leitwolf hatte in der Kategorie «Laureus World Sportsman of the Year Award» sehr starke Konkurrenz. Neben dem Wahl-Madrilenen Marquez war auch sein Landsmann und Tennis-Held Carlos Alcaraz nominiert. Dazu kamen der italienische Tennisspieler Jannik Sinner, Schwedens Hochsprung-Dauer-Weltrekordler Armand Duplantis, Fußballer Ousmane Dembele sowie der slowenische Rad-Ausnahmekönner Tadej Pogacar.
Tennisstar Carlos Alcaraz machte das Rennen Am Ende machte Alcaraz das Rennen, der in der Saison 2025 in der Riege der Grand-Slam-Turniere die French Open in Paris und die US-Open in New York gewonnen hat. Übergeben wurde die Trophäe von den Fußball-Größen Iker Casillas und Luis Figo.
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Weitere Sieger des glanzvollen Abends waren Formel 1-Champion Lando Norris (Durchbruch des Jahres), Barcelona-Diamant Lamine Yamal, der Fußball-Verein Paris Saint Germain (PSG), Golfer Rory McIlroy und der deutsche Fußball-Weltmeister Toni Kroos. Der Bereich Motorsport war in Madrid auch durch Italiens Multi-Weltmeister und Allzeitgröße Giacomo Agostini vertreten.
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