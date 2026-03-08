Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez: «Man muss die Gegner immer im Auge behalten»

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez spricht in einem Interview offen über die Herausforderungen der modernen MotoGP und den Einfluss der Rookies auf das Establishment.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Brüder Marc und Alex Marquez sowie der brasilianische MotoGP-Neuling Diogo Moreira trainierten dieser Tage wieder einmal gemeinsam auf der Motocross-Piste in der Nähe von Madrid. Bei einem gemeinsamen Termin beim spanischen Bier-Sponsor Estrella Galicia saßen zuletzt Marc Marquez, Moreira sowie auch Moto3-Champion und Moto2-Rookie Jose Antonio Rueda vor dem Mikrofon. Rueda war im Herbst in den schweren Unfall von Noah Dettwiler in Sepang verwickelt.

Werbung

Werbung

«Es ist interessant – wenn man in der MotoGP- und in der Moto2-WM versucht, schneller zu fahren, wird man sehr oft langsamer», philosophierte der neunfache Weltmeister Marquez, der zum Auftakt der MotoGP in Buriram auch extrem harte Konkurrenz von Aprilia hatte.

«Man muss in jedem Fall schon im FP1 beginnen, das Wochenende aufzubauen – ohne dabei die schnelle Runde zu vergessen, denn das Qualifying ist sehr wichtig. Gleichzeitig muss man sich auf das Hauptrennen und den Sprint vorbereiten – beides verlangt zwei unterschiedliche Fahrstile.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Marquez gesteht aber auch: «Man muss immer ein Auge auf die Gegner haben – darauf, was sie vielleicht besser oder schlechter machen und wo sie gerade stehen. Daraus kann man ableiten, ob man sagen kann: Dieses Wochenende gehört uns!»

Werbung

Werbung

Der Rat, den Marquez für die Rookies Moreira und Rueda bereithält: «Mein Rat lautet, geduldig zu arbeiten. Man soll die Dinge nicht sofort schwarz sehen und frustriert sein. Es gibt Wochenenden, an denen es gut läuft – und dann kommen etwa in der Moto2 Rennwochenenden, an denen man plötzlich um Platz 20 fährt. Wenn man hinten steht, schmerzt das. Aber es geht um Geduld, harte Arbeit und darum, dass man sich steigert.»

Der grinsende Rat von Marquez an Moreira für seinen anstehenden Heim-Grand Prix in Brasilien: «Sei geduldig – übertreibe es nicht – mache dir nicht zu viel Druck!» Marquez unterstreicht zudem: «Die WM ist sehr anspruchsvoll – 22 Schauplätze, und dann kommt auch noch ihr Youngsters und macht uns Druck. Wie du in Thailand gesehen hast, ist es mit dem Sprint-Rennen, dem Qualifying und dem Hauptrennen ein sehr intensives Wochenende.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien